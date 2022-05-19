https://ria.ru/20220519/ukraina-1789407022.html

Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС

Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022

Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:26

2022-05-19T11:26

2022-05-19T11:26

в мире

эммануэль макрон

украина

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дмитрий кулеба

евросоюз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное отношение" к стране."Стратегическая неопределенность по поводу европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами стран ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться... Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

https://ria.ru/20220517/evrosoyuz-1789035214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эммануэль макрон, украина, франция, дмитрий кулеба, евросоюз