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Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022
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Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:26
2022-05-19T11:26
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное отношение" к стране."Стратегическая неопределенность по поводу европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами стран ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться... Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
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в мире, эммануэль макрон, украина, франция, дмитрий кулеба, евросоюз
11:26 19.05.2022
 
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что стране не нужны заменители статуса кандидата в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное отношение" к стране.
"Стратегическая неопределенность по поводу европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами стран ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться... Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 14:31
Вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов, заявили в МИД
 
В миреЭммануэль МакронУкраинаФранцияДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
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