https://ria.ru/20220519/ukraina-1789407022.html
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:26
2022-05-19T11:26
2022-05-19T11:26
в мире
эммануэль макрон
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дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не нуждается в "заменителях" статуса кандидата в ЕС, которые, по его мнению, "демонстрируют второсортное отношение" к стране."Стратегическая неопределенность по поводу европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами стран ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться... Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220517/evrosoyuz-1789035214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, украина, франция, дмитрий кулеба, евросоюз
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что стране не нужны заменители статуса кандидата в ЕС