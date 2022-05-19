https://ria.ru/20220519/ukraina-1789398456.html
Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск
Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022
Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск
ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь пунктов управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:50
2022-05-19T10:50
2022-05-19T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь пунктов управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России "поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
10:50 19.05.2022 (обновлено: 11:29 19.05.2022)
Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск
Конашенков: российская авиация за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск