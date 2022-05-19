https://ria.ru/20220519/ukraina-1789398456.html

Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск

Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022

Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск

ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь пунктов управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:50

2022-05-19T10:50

2022-05-19T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили семь пунктов управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России "поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ".

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины