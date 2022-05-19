https://ria.ru/20220519/ukraina-1789389471.html

ВСУ оборудуют огневые точки в домах мирных жителей в районе Бахмута

ВСУ оборудуют огневые точки в домах мирных жителей в районе Бахмута - РИА Новости, 19.05.2022

ВСУ оборудуют огневые точки в домах мирных жителей в районе Бахмута

Украинские войска в районе Бахмута под руководством западных инструкторов размещают огневые точки в жилых домах, сообщила Народная милиция Луганской народной... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:07

2022-05-19T10:07

2022-05-19T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в районе Бахмута под руководством западных инструкторов размещают огневые точки в жилых домах, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."По данным нашей разведки, в населенном пункте Чапаево вблизи населенного пункта Бахмут националистические формирования Украины под руководством западных инструкторов, уже неоднократно применявших тактику прикрытия мирными жителями, загоняют граждан в подвалы собственных домов и оборудуют в их домах огневые точки. Большое количество позиций отмечено на улицах, которые выходят в сторону населенного пункта Попасная", - говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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луганская народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс