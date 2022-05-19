https://ria.ru/20220519/udar-1789373415.html

В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек

В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек - РИА Новости, 19.05.2022

В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек

При обстреле поселка Теткино погиб как минимум один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T06:56

2022-05-19T06:56

2022-05-19T09:32

специальная военная операция на украине

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роман старовойт

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. При обстреле поселка Теткино погиб как минимум один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Старовойт добавил, что несколько человек ранены, им оказывают первую помощь. В поселке пострадали несколько домов, там сейчас тушат огонь. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты, которые собирают данные о преступлении."Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район", — заключил губернатор.На этой неделе Теткино уже обстреливали с территории Украины — под удар попал сахарный завод. Кроме того, после начала российской военной операции несколько раз обстрелу подвергался расположенный в поселке пограничный пункт.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности. Российские силы ПВО сбили в небе над регионом уже пять беспилотников, запущенных с Украины.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html

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