06:56 19.05.2022 (обновлено: 09:32 19.05.2022)
В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек
Глава Курской области Старовойт сообщил об одном погибшем при ударе ВСУ по поселку Теткино
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. При обстреле поселка Теткино погиб как минимум один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту", — написал он.
Старовойт добавил, что несколько человек ранены, им оказывают первую помощь. В поселке пострадали несколько домов, там сейчас тушат огонь. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты, которые собирают данные о преступлении.
"Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район", — заключил губернатор.
На этой неделе Теткино уже обстреливали с территории Украины — под удар попал сахарный завод. Кроме того, после начала российской военной операции несколько раз обстрелу подвергался расположенный в поселке пограничный пункт.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности. Российские силы ПВО сбили в небе над регионом уже пять беспилотников, запущенных с Украины.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.