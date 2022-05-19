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Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание - РИА Новости, 19.05.2022
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Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание
Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание - РИА Новости, 19.05.2022
Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание
Задержан житель Сургута, который, по данным следствия, ударил ножом в спину велосипедиста за сделанное ему замечание, пострадавший скончался, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:21
2022-05-19T13:21
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Задержан житель Сургута, который, по данным следствия, ударил ножом в спину велосипедиста за сделанное ему замечание, пострадавший скончался, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 18 мая около дома в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подозреваемый догнал проезжавшего мимо на велосипеде 46-летнего горожанина, попросившего его не мусорить, и ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице, уточнили в СУСК."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет)… Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211130/ugroza-1761401277.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, следственный комитет россии (ск рф)
13:21 19.05.2022
 
Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание

Житель Сургута убил ножом в спину велосипедиста, попросившего его не мусорить

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Задержан житель Сургута, который, по данным следствия, ударил ножом в спину велосипедиста за сделанное ему замечание, пострадавший скончался, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 18 мая около дома в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подозреваемый догнал проезжавшего мимо на велосипеде 46-летнего горожанина, попросившего его не мусорить, и ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице, уточнили в СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет)… Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округСургутСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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