https://ria.ru/20220519/ubiystvo-1789449563.html

Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание

Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание - РИА Новости, 19.05.2022

Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание

Задержан житель Сургута, который, по данным следствия, ударил ножом в спину велосипедиста за сделанное ему замечание, пострадавший скончался, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:21

2022-05-19T13:21

2022-05-19T13:21

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Задержан житель Сургута, который, по данным следствия, ударил ножом в спину велосипедиста за сделанное ему замечание, пострадавший скончался, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 18 мая около дома в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подозреваемый догнал проезжавшего мимо на велосипеде 46-летнего горожанина, попросившего его не мусорить, и ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице, уточнили в СУСК."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет)… Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211130/ugroza-1761401277.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, следственный комитет россии (ск рф)