https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789440263.html

Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию

Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию - РИА Новости, 19.05.2022

Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию

Москва будет добиваться от Анкары открытия воздушного пространства для российских самолетов, следующих в Сирию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:55

2022-05-19T12:55

2022-05-19T13:23

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сирия

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва будет добиваться от Анкары открытия воздушного пространства для российских самолетов, следующих в Сирию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он отметил, что закрытие воздушного пространства не облегчило работу российских баз в Сирии."Контакты продолжаются. Мы думаем, что наши турецкие партнёры примут правильное решение", - сказал он журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/erdogan-1789441988.html

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в мире, турция, россия, сирия