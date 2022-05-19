https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789440263.html
Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию
Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию - РИА Новости, 19.05.2022
Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию
Москва будет добиваться от Анкары открытия воздушного пространства для российских самолетов, следующих в Сирию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:55
2022-05-19T12:55
2022-05-19T13:23
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сирия
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва будет добиваться от Анкары открытия воздушного пространства для российских самолетов, следующих в Сирию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он отметил, что закрытие воздушного пространства не облегчило работу российских баз в Сирии."Контакты продолжаются. Мы думаем, что наши турецкие партнёры примут правильное решение", - сказал он журналистам.
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в мире, турция, россия, сирия
12:55 19.05.2022 (обновлено: 13:23 19.05.2022)
Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию
Богданов: Россия будет добиваться от Турции открытия воздушного пространства в Сирию