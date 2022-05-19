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Вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в США, пишут СМИ
Вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в США, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в США, пишут СМИ
Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами в американском городе Эпплтон (штат Висконсин), пишет... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:20
2022-05-19T22:20
2022-05-19T23:14
в мире
сша
висконсин
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами в американском городе Эпплтон (штат Висконсин), пишет газета Insider.Согласно ее информации, в четверг утром неизвестный мужчина вошел в церковь, после чего направил оружие на прихожан и забрался на крышу здания. Там он провел несколько часов, сделав к моменту приезда полиции несколько предупредительных выстрелов в воздух.Правоохранители в этой связи распространили в соцсетях сообщение, в котором указали, что в церкви происходит "активный инцидент", и настоятельно призвали горожан избегать данного района. О каких-либо требованиях стрелка не сообщалось. Его личность также не раскрывается.Согласно подтвержденной информации, полиция убедила преступника вступить в переговоры. В церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информация о возможных жертвах или пострадавших среди прихожан отсутствует.Спустя некоторое время местный телеканал WFRV сообщил, что стрелок все же сдался властям. Мужчина ранее не был известен полиции и не фигурировал в криминальных сводках."Никто не пострадал. Полиция выясняет, есть ли связь между задержанным и данной церковью", - уточняет телеканал. Отмечается, что психологи на месте оказывают прихожанам помощь после случившегося.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, висконсин
22:20 19.05.2022 (обновлено: 23:14 19.05.2022)
Вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в США, пишут СМИ
Insider: вооруженный мужчина удерживает прихожан в церкви в американском Висконсине
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости.
Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами в американском городе Эпплтон (штат Висконсин), пишет газета Insider
.
Согласно ее информации, в четверг утром неизвестный мужчина вошел в церковь, после чего направил оружие на прихожан и забрался на крышу здания. Там он провел несколько часов, сделав к моменту приезда полиции несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Правоохранители в этой связи распространили в соцсетях сообщение, в котором указали, что в церкви происходит "активный инцидент", и настоятельно призвали горожан избегать данного района. О каких-либо требованиях стрелка не сообщалось. Его личность также не раскрывается.
Согласно подтвержденной информации, полиция убедила преступника вступить в переговоры. В церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информация о возможных жертвах или пострадавших среди прихожан отсутствует.
Спустя некоторое время местный телеканал WFRV
сообщил, что стрелок все же сдался властям. Мужчина ранее не был известен полиции и не фигурировал в криминальных сводках.
"Никто не пострадал. Полиция выясняет, есть ли связь между задержанным и данной церковью", - уточняет телеканал. Отмечается, что психологи на месте оказывают прихожанам помощь после случившегося.