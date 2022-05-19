https://ria.ru/20220519/tseny-1789466218.html

Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак

Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак - РИА Новости, 19.05.2022

Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак

Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:12

2022-05-19T14:12

2022-05-19T14:12

экономика

цены на нефть

европа

александр новак

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится, считает вице-премьер РФ Александр Новак.Цены на газ в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли в начале марта исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Обычно же средняя цена газа последние несколько лет была примерно 200 долларов, напомнил Новак. По его словам, это ведёт к росту стоимости продукции нефтегазохимии, в первую очередь - удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для производства продовольствия."В конечном итоге в отдельных регионах, которые страдают от этих необдуманных действий, недополучают в полном объеме продовольствие. То есть мы видим на сегодняшний день рост цен на продовольствие и дефицит продовольствия. Это только начало кризиса. Что будет к концу года и в следующем году - здесь большие неопределённости", - заявил Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".Говоря о ситуации с мировым продовольствием в следующем году, вице-премьер заметил: "На мой взгляд, будет хуже".

https://ria.ru/20220519/potok-1789395650.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, европа, александр новак