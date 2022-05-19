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Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак - РИА Новости, 19.05.2022
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Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак
Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак - РИА Новости, 19.05.2022
Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак
Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:12
2022-05-19T14:12
экономика
цены на нефть
европа
александр новак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится, считает вице-премьер РФ Александр Новак.Цены на газ в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли в начале марта исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Обычно же средняя цена газа последние несколько лет была примерно 200 долларов, напомнил Новак. По его словам, это ведёт к росту стоимости продукции нефтегазохимии, в первую очередь - удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для производства продовольствия."В конечном итоге в отдельных регионах, которые страдают от этих необдуманных действий, недополучают в полном объеме продовольствие. То есть мы видим на сегодняшний день рост цен на продовольствие и дефицит продовольствия. Это только начало кризиса. Что будет к концу года и в следующем году - здесь большие неопределённости", - заявил Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".Говоря о ситуации с мировым продовольствием в следующем году, вице-премьер заметил: "На мой взгляд, будет хуже".
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экономика, цены на нефть, европа, александр новак
14:12 19.05.2022
 
Дефицит продовольствия и рост цен усугубятся в 2023 году, считает Новак

Вице-премьер Новак: мировой рост цен и дефицит продовольствия усугубятся в 2023 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
Цены на газ в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли в начале марта исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Обычно же средняя цена газа последние несколько лет была примерно 200 долларов, напомнил Новак. По его словам, это ведёт к росту стоимости продукции нефтегазохимии, в первую очередь - удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для производства продовольствия.
"В конечном итоге в отдельных регионах, которые страдают от этих необдуманных действий, недополучают в полном объеме продовольствие. То есть мы видим на сегодняшний день рост цен на продовольствие и дефицит продовольствия. Это только начало кризиса. Что будет к концу года и в следующем году - здесь большие неопределённости", - заявил Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Говоря о ситуации с мировым продовольствием в следующем году, вице-премьер заметил: "На мой взгляд, будет хуже".
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаАлександр Новак
 
 
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