Рейтинг@Mail.ru
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/tseny-1789392303.html
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители - РИА Новости, 19.05.2022
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал "не оставить никого" из немцев или европейцев один на один с ростом цен на энергоносители. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:24
2022-05-19T10:50
олаф шольц
экономика
германия
евросоюз
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789238480_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_42c20276daa855bb0b16f8116fcfd0ef.jpg
БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал "не оставить никого" из немцев или европейцев один на один с ростом цен на энергоносители."Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы все время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что... выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты… Также и предприятия, которые страдают от рост цен за энергию, бизнес которых в России разрушен, могут полагаться на нашу поддержку", - сказал, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц.Он добавил, что на европейском уровне необходимо обеспечить "отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран", это "принцип европейской солидарности". При этом "частью европейского решения" для обеспечения бездефицитных поставок энергоносителей является "развитие трансевропейских сетей", а также развитие возобновляемой энергетики, сказал канцлер.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789238480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_860111499f7183e5a5ef5ec576a1d1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, экономика, германия, евросоюз, цены на нефть
10:24 19.05.2022 (обновлено: 10:50 19.05.2022)
 
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители

Канцлер ФРГ Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители

© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал "не оставить никого" из немцев или европейцев один на один с ростом цен на энергоносители.
"Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы все время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что... выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты… Также и предприятия, которые страдают от рост цен за энергию, бизнес которых в России разрушен, могут полагаться на нашу поддержку", - сказал, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:56
Бербок обвинила Россию в росте цен
Он добавил, что на европейском уровне необходимо обеспечить "отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран", это "принцип европейской солидарности". При этом "частью европейского решения" для обеспечения бездефицитных поставок энергоносителей является "развитие трансевропейских сетей", а также развитие возобновляемой энергетики, сказал канцлер.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 08:00
Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете
 
Олаф ШольцЭкономикаГерманияЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала