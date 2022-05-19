10:24 19.05.2022 (обновлено: 10:50 19.05.2022)
Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители
Канцлер ФРГ Шольц пообещал не оставить немцев наедине с ростом цен на энергоносители
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал "не оставить никого" из немцев или европейцев один на один с ростом цен на энергоносители.
"Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы все время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что... выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты… Также и предприятия, которые страдают от рост цен за энергию, бизнес которых в России разрушен, могут полагаться на нашу поддержку", - сказал, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц.
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Он добавил, что на европейском уровне необходимо обеспечить "отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран", это "принцип европейской солидарности". При этом "частью европейского решения" для обеспечения бездефицитных поставок энергоносителей является "развитие трансевропейских сетей", а также развитие возобновляемой энергетики, сказал канцлер.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.