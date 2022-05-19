https://ria.ru/20220519/treyler-1789334409.html
"Бери и делай". Трейлер
"Бери и делай". Трейлер - РИА Новости, 19.05.2022
"Бери и делай". Трейлер
Как сделать благотворительность профессией, что интересного в производстве одежды и обязательно ли начинать театральную карьеру еще в школе?
2022-05-19T12:00
2022-05-19T12:00
2022-05-19T12:04
бери и делай
подкаст
бизнес
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"Бери и делай". Трейлер
Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться.
audio/mpeg
"Бери и делай". Трейлер
Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться.
audio/mpeg
Как резко сменить сферу деятельности "после 30-ти", можно ли зарабатывать на своем хобби, куда пойти учиться режиссеру и с чего начать свой бизнес, если раньше никогда этим не занимался. Истории от тех, кто попробовал. Подкаст создан при поддержке проекта "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Подкаст "Бери и делай" выходит по четвергам. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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подкаст, бизнес, аудио
12:00 19.05.2022 (обновлено: 12:04 19.05.2022)
"Бери и делай". Трейлер
Как сделать благотворительность профессией, что интересного в производстве одежды и обязательно ли начинать театральную карьеру еще в школе?
Как резко сменить сферу деятельности "после 30-ти", можно ли зарабатывать на своем хобби, куда пойти учиться режиссеру и с чего начать свой бизнес, если раньше никогда этим не занимался. Истории от тех, кто попробовал.
Подкаст создан при поддержке проекта "Другое дело"
. Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.
Подкаст "Бери и делай" выходит по четвергам.
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