https://ria.ru/20220519/treyler-1789334409.html

"Бери и делай". Трейлер

"Бери и делай". Трейлер - РИА Новости, 19.05.2022

"Бери и делай". Трейлер

Как сделать благотворительность профессией, что интересного в производстве одежды и обязательно ли начинать театральную карьеру еще в школе?

2022-05-19T12:00

2022-05-19T12:00

2022-05-19T12:04

бери и делай

подкаст

бизнес

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"Бери и делай". Трейлер Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться. audio/mpeg

"Бери и делай". Трейлер Подкаст про истории успеха и как его добиться – в работе, благотворительности, музыке или бизнесе. Вместе с гостями говорим про стереотипы, неочевидные плюсы и минусы разных профессий. А еще – где и как им научиться. audio/mpeg

Как резко сменить сферу деятельности "после 30-ти", можно ли зарабатывать на своем хобби, куда пойти учиться режиссеру и с чего начать свой бизнес, если раньше никогда этим не занимался. Истории от тех, кто попробовал. Подкаст создан при поддержке проекта "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Подкаст "Бери и делай" выходит по четвергам. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, бизнес, аудио