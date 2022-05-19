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Глава Приамурья проверил ход ремонта трассы Благовещенск — Гомелевка

Глава Приамурья проверил ход ремонта трассы Благовещенск — Гомелевка - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Приамурья проверил ход ремонта трассы Благовещенск — Гомелевка

Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как идёт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД) ремонт трассы Благовещенск-Гомелевка, по его... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:13

2022-05-19T14:13

2022-05-19T14:13

амурская область

амурская область

общество

россия

василий орлов (губернатор)

благовещенск

дороги

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как идёт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД) ремонт трассы Благовещенск-Гомелевка, по его словам, к 2024 году дорогу полностью отремонтируют.Орлов проверил, как идёт ремонт вместе с руководителем Минтранса Амурской области Александром Зелениным, дорогу начали приводить в нормативное состояние в 2019 году, за это время комплексно отремонтировали 45 километров."Интенсивность автомобильного трафика на трассе Благовещенск-Гомелевка" растет с каждым годом. Она имеет и социальную значимость для региона, соединяет южные районы с областным центром, по этому направлению проходит активное автобусное сообщение. Поэтому именно эту трассу мы первой стали приводить в порядок в рамках (нацпроекта) БКД. К 2024 году дорога будет полностью отремонтирована", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как отметил Зеленин, в рамках нацпроекта идёт ремонт не только дорожного покрытия, но и приводится в порядок вся дорожная инфраструктура, восстанавливается несущая способность дороги, создаются притрассовые зоны отдыха, устанавливаются комплексы фиксации правонарушений и новые светофоры."Уже активно ведутся дорожные работы на всей трассе Благовещенск-Гомелевка. Мы планируем продолжить ремонт этого направления, готовится контрактация на ремонт участка с 71 по 90 километр, уже во второй половине лета начнутся работы. Таким образом, в этом году в норматив будет приведено 46,8 км данной дороги", - отметил Зеленин, его также цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220518/sad-1789267096.html

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, общество, россия, василий орлов (губернатор), благовещенск, дороги