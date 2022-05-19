https://ria.ru/20220519/tor-1789547669.html

Суд отменил решение об ограничении доступа к браузеру Tor в России

Суд отменил решение об ограничении доступа к браузеру Tor в России - РИА Новости, 19.05.2022

Суд отменил решение об ограничении доступа к браузеру Tor в России

Саратовский областной суд в четверг отменил решение районного суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России и отправил дело на новое... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:50

2022-05-19T17:50

2022-05-19T17:50

технологии

россия

саратовский район

саратовский областной суд

интернет

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САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Саратовский областной суд в четверг отменил решение районного суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России и отправил дело на новое рассмотрение, сообщила пресс-служба областного суда.Tor - популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета.Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.Владелец сайта The Tor Project Inc. в январе обжаловал решение районного суда и попросил его отменить, так как эту организацию не привлекли к участию в деле, а решение затрагивает ее права и интересы."Учитывая, что при рассмотрении спора районный суд не привлек к участию в деле владельца сайта, тем самым допустив нарушения норм процессуального права, которые являются существенными и непреодолимыми, Саратовский областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в релизе.Как следует из решения районного суда, информация на сайте браузера Tor признана запрещенной по заявлению заместителя прокурора Саратовского района, который обращался в суд "в интересах РФ и неопределенного круга лиц".В обоснование заявления зампрокурора указывал, что при помощи сайта Tor "пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов".В пресс-службе областного суда отмечали, что адвокат, представляющий интересы владельца сайта, в жалобе также указывал, что "данные сведения не указаны в перечне информации, подлежащей ограничению, установленном федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

https://ria.ru/20220517/roskomnadzor-1788958834.html

https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html

https://ria.ru/20220322/sotrudniki-1779462854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, саратовский район, саратовский областной суд , интернет, происшествия