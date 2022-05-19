https://ria.ru/20220519/tomaty-1789363283.html

Диетолог раскрыла "темную" сторону помидоров

Диетолог раскрыла "темную" сторону помидоров - РИА Новости, 19.05.2022

Диетолог раскрыла "темную" сторону помидоров

Помидоры обладают полезными свойствами, однако некоторым людям стоит ограничить количество этих овощей в своем рационе, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T02:15

2022-05-19T02:15

2022-05-19T02:15

общество

россия

елена соломатина

здоровье

питание

еда

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Помидоры обладают полезными свойствами, однако некоторым людям стоит ограничить количество этих овощей в своем рационе, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Высокое содержание витаминов и минеральных веществ делает помидоры ценным продуктом питания, но в неспелых плодах может содержаться такое опасное вещество, как соланин, отметила она.Помимо соланина, в состав помидоров могут входить и другие небезопасные вещества. Эту "темную" сторону продукта нужно обязательно учитывать людям с определенными заболеваниями, например, с язвенной болезнью, гастритом и панкреатитом, считает диетолог."Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую. При язвенной болезни, гастрите, панкреатите —всем, что связано с нарушением пищеварения, человек может чувствовать дискомфорт, рези (после употребления помидоров. — Прим. ред.)", —полагает Соломатина.В помидорах содержится, в частности, щавелевая кислота, поэтому людям с мочекаменной болезнью стоит относиться к ним с осторожностью, добавила она.А избыток нитратов в этих овощах может приводить к гипоксии, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, продолжила диетолог.По ее словам, при тепловой обработке продукта, содержащего нитраты, в нем образуется нитрозамин — вещество, повышающее риск развития онкологических заболеваний.Чтобы понять, есть ли в помидоре нитраты, нужно обратить внимание на его срез.В среднем человеку можно съедать по три помидора в день, сказала она."За один раз здоровый молодой человек может съесть и все три помидора, ничего не случится. А если уже есть какие-то вялотекущие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, лучше съедать не более одного за один раз", — посоветовала Соломатина.

https://ria.ru/20220509/perekus-1787576591.html

https://ria.ru/20220409/pomidory-1782647516.html

https://ria.ru/20220304/pamyat-1776597718.html

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общество, россия, елена соломатина, здоровье, питание, еда