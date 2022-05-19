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Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую "Точку-У" на окраине Дебальцево - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/tochka-u-1789451035.html
Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую "Точку-У" на окраине Дебальцево
Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую "Точку-У" на окраине Дебальцево - РИА Новости, 19.05.2022
Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую "Точку-У" на окраине Дебальцево
Средства ПВО Луганской народной республики в ночь на четверг сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:29
2022-05-19T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дебальцево
россия
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Средства ПВО Луганской народной республики в ночь на четверг сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 02.17 (совпадает с мск) силами нашей ПВО на северо-восточной окраине города Дебальцево уничтожена ракета ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В результате разлета фрагментов корпуса ракеты было повреждено остекление нескольких зданий, добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789389471.html
дебальцево
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украина
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в мире, владимир путин, дебальцево, россия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
13:29 19.05.2022
 
Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую "Точку-У" на окраине Дебальцево

Средства ПВО ЛНР перехватили украинскую тактическую ракету "Точка-У" на окраине Дебальцево

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Средства ПВО Луганской народной республики в ночь на четверг сбили тактическую ракету "Точка-У" на окраине города Дебальцево, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 02.17 (совпадает с мск) силами нашей ПВО на северо-восточной окраине города Дебальцево уничтожена ракета ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
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В результате разлета фрагментов корпуса ракеты было повреждено остекление нескольких зданий, добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДебальцевоРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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