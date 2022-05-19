Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций
Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за западных санкций
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из-за прекращения импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья, пишет РБК.
По информации издания, в России текстиль перерабатывают в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Первую делают из хлопковой одежды и постельного белья и используют на производствах, например, для вытирания машинного масла со станков. А регенерированное волокно производят из шерсти, хлопка и синтетики и используют для шумоизоляции, производства утеплителя и набивки матрасов и подушек.
По информации издания, в России текстиль перерабатывают в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Первую делают из хлопковой одежды и постельного белья и используют на производствах, например, для вытирания машинного масла со станков. А регенерированное волокно производят из шерсти, хлопка и синтетики и используют для шумоизоляции, производства утеплителя и набивки матрасов и подушек.
Гендиректор "Лаут Ресайклинг" Евгений Садовский заявил, что российские компании по переработке текстиля в мае прекратили завозить сырье из-за границы, на которое приходилось 73% всего объема, необходимого для их работы.
Директор по производству подмосковной компании "Т-текстиль" Александр Завгородний добавил, что пока предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, при том, что цены на вторичный текстиль выросли втрое.
Проблема сбора ветоши в России заключается в том, что большая ее часть попадает на свалку, после чего переработать ее невозможно, а налаженного сбора и переработки в стране нет, отмечает издание.
Директор по производству подмосковной компании "Т-текстиль" Александр Завгородний добавил, что пока предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, при том, что цены на вторичный текстиль выросли втрое.
Проблема сбора ветоши в России заключается в том, что большая ее часть попадает на свалку, после чего переработать ее невозможно, а налаженного сбора и переработки в стране нет, отмечает издание.
В пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО), курирующего отрасль по обращению с отходами, подтвердили цифры, говорится в статье. А глава структуры Денис Буцаев отметил, что увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителей: она позволит профинансировать создание масштабной системы сбора старой одежды.
В свою очередь, руководитель фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева считает, что только субсидии на сбор и переработку сырья ситуацию не исправят. Она добавила, что люди в стране не привыкли сдавать старую одежду.
В свою очередь, руководитель фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева считает, что только субсидии на сбор и переработку сырья ситуацию не исправят. Она добавила, что люди в стране не привыкли сдавать старую одежду.