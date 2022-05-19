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Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций - РИА Новости, 19.05.2022
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Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций
Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций - РИА Новости, 19.05.2022
Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций
Из-за прекращения импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья, пишет РБК. По информации издания, в России текстиль... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:35
2022-05-19T10:35
экономика
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из-за прекращения импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья, пишет РБК. По информации издания, в России текстиль перерабатывают в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Первую делают из хлопковой одежды и постельного белья и используют на производствах, например, для вытирания машинного масла со станков. А регенерированное волокно производят из шерсти, хлопка и синтетики и используют для шумоизоляции, производства утеплителя и набивки матрасов и подушек. Гендиректор "Лаут Ресайклинг" Евгений Садовский заявил, что российские компании по переработке текстиля в мае прекратили завозить сырье из-за границы, на которое приходилось 73% всего объема, необходимого для их работы. Директор по производству подмосковной компании "Т-текстиль" Александр Завгородний добавил, что пока предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, при том, что цены на вторичный текстиль выросли втрое. Проблема сбора ветоши в России заключается в том, что большая ее часть попадает на свалку, после чего переработать ее невозможно, а налаженного сбора и переработки в стране нет, отмечает издание. В пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО), курирующего отрасль по обращению с отходами, подтвердили цифры, говорится в статье. А глава структуры Денис Буцаев отметил, что увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителей: она позволит профинансировать создание масштабной системы сбора старой одежды. В свою очередь, руководитель фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева считает, что только субсидии на сбор и переработку сырья ситуацию не исправят. Она добавила, что люди в стране не привыкли сдавать старую одежду.
https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html
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экономика, россия
10:35 19.05.2022
 
Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за санкций

Российские переработчики ткани лишились 85% сырья из-за западных санкций

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Магазин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из-за прекращения импорта из Европы российским переработчикам текстиля перестало хватать сырья, пишет РБК.

По информации издания, в России текстиль перерабатывают в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Первую делают из хлопковой одежды и постельного белья и используют на производствах, например, для вытирания машинного масла со станков. А регенерированное волокно производят из шерсти, хлопка и синтетики и используют для шумоизоляции, производства утеплителя и набивки матрасов и подушек.
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Гендиректор "Лаут Ресайклинг" Евгений Садовский заявил, что российские компании по переработке текстиля в мае прекратили завозить сырье из-за границы, на которое приходилось 73% всего объема, необходимого для их работы.

Директор по производству подмосковной компании "Т-текстиль" Александр Завгородний добавил, что пока предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, при том, что цены на вторичный текстиль выросли втрое.

Проблема сбора ветоши в России заключается в том, что большая ее часть попадает на свалку, после чего переработать ее невозможно, а налаженного сбора и переработки в стране нет, отмечает издание.
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В пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО), курирующего отрасль по обращению с отходами, подтвердили цифры, говорится в статье. А глава структуры Денис Буцаев отметил, что увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителей: она позволит профинансировать создание масштабной системы сбора старой одежды.

В свою очередь, руководитель фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева считает, что только субсидии на сбор и переработку сырья ситуацию не исправят. Она добавила, что люди в стране не привыкли сдавать старую одежду.
 
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