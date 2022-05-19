https://ria.ru/20220519/terrorizm-1789606832.html
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом
Министры иностранных дел стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом, включая борьбу с финансированием и предоставлением убежища... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:44
2022-05-19T22:44
2022-05-19T22:44
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом, включая борьбу с финансированием и предоставлением убежища террористам, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел резко осудили все формы и проявления терроризма, независимо от того, когда, где и кем он совершается… Министры выразили приверженность борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма, включая трансграничные перемещения террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявили о неприемлемости того, чтобы терроризм ассоциировался с какой-то религией, национальностью, цивилизацией или расой.
https://ria.ru/20220303/terrorizm-1776181251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, мид кнр, терроризм
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом
Главы МИД стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом