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Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом - РИА Новости, 19.05.2022
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Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом - РИА Новости, 19.05.2022
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом
Министры иностранных дел стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом, включая борьбу с финансированием и предоставлением убежища... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:44
2022-05-19T22:44
в мире
брикс
мид кнр
терроризм
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом, включая борьбу с финансированием и предоставлением убежища террористам, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения."Министры иностранных дел резко осудили все формы и проявления терроризма, независимо от того, когда, где и кем он совершается… Министры выразили приверженность борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма, включая трансграничные перемещения террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявили о неприемлемости того, чтобы терроризм ассоциировался с какой-то религией, национальностью, цивилизацией или расой.
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в мире, брикс, мид кнр, терроризм
22:44 19.05.2022
 
Главы МИД БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом

Главы МИД стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-членов БРИКС
Флаги стран-членов БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили готовность решительно бороться с терроризмом, включая борьбу с финансированием и предоставлением убежища террористам, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения.
"Министры иностранных дел резко осудили все формы и проявления терроризма, независимо от того, когда, где и кем он совершается… Министры выразили приверженность борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма, включая трансграничные перемещения террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявили о неприемлемости того, чтобы терроризм ассоциировался с какой-то религией, национальностью, цивилизацией или расой.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН
 
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