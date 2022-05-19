https://ria.ru/20220519/taksi-1789545187.html

В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси

В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси - РИА Новости, 19.05.2022

В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси

В думском комитете по транспорту существуют вопросы к внесенному недавно законопроекту о деятельности такси, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Павел... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:40

2022-05-19T17:40

2022-05-19T17:40

общество

россия

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

такси

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В думском комитете по транспорту существуют вопросы к внесенному недавно законопроекту о деятельности такси, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Павел Федяев.Кроме того, он отметил, что в комитете не принимали участия в работе над последнем вариантом законопроекта, которому еще предстоит пройти все положенные регламентом стадии рассмотрения, в том числе, получить отзывы экспертного сообщества и регионов."Быстро принять его не получится", - также сообщил он.Кабмин РФ 11 мая внес в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.

https://ria.ru/20220516/gett-1788878053.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), такси