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В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси - РИА Новости, 19.05.2022
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В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси
В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси - РИА Новости, 19.05.2022
В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси
В думском комитете по транспорту существуют вопросы к внесенному недавно законопроекту о деятельности такси, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Павел... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:40
2022-05-19T17:40
общество
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госдума рф
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такси
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В думском комитете по транспорту существуют вопросы к внесенному недавно законопроекту о деятельности такси, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Павел Федяев.Кроме того, он отметил, что в комитете не принимали участия в работе над последнем вариантом законопроекта, которому еще предстоит пройти все положенные регламентом стадии рассмотрения, в том числе, получить отзывы экспертного сообщества и регионов."Быстро принять его не получится", - также сообщил он.Кабмин РФ 11 мая внес в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), такси
17:40 19.05.2022
 
В комитете Госдумы по транспорту есть вопросы к законопроекту о такси

Федяев: в комитете ГД по транспорту возникли вопросы к законопроекту о деятельности такси

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В думском комитете по транспорту существуют вопросы к внесенному недавно законопроекту о деятельности такси, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Павел Федяев.
"У комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры есть вопросы к этому законопроекту, его нужно дорабатывать, хотя предпринимателей документ в целом устроил", - сообщил Федяев.
Кроме того, он отметил, что в комитете не принимали участия в работе над последнем вариантом законопроекта, которому еще предстоит пройти все положенные регламентом стадии рассмотрения, в том числе, получить отзывы экспертного сообщества и регионов.
"Быстро принять его не получится", - также сообщил он.
Кабмин РФ 11 мая внес в Госдуму законопроект, который в том числе предписывает службам заказа агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Инициатива комплексно регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Законопроект предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра.
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