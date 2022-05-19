Рейтинг@Mail.ru
Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/taksi-1789492523.html
Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс
Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс - РИА Новости, 19.05.2022
Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс
Уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг, сообщили... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:10
2022-05-19T15:10
технологии
москва
россия
израиль
ситимобил
яндекс.такси
gett
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156161/20/1561612083_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_35730a9b6ff4a7256782a2095b23fd0f.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Ранее в компании сообщили РИА Новости, что сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня."По нашим данным на май 2022 года, среднесуточное количество перевозимых Gett пассажиров составило 16 000. Это всего 1% от общего количества пассажиров, перевозимых легковым такси в Москве в сутки - 1,5 миллиона человек. При этом до 2021 года компания Gett занимала третье место по доле рынка в сфере такси, а с февраля 2022 года опустилась на четвертое место в связи с ростом долей "Яндекс.Такси", "СитиМобил" и "inDriver". Уход компании никак не повлияет на комфорт пассажиров и работу московских водителей такси ввиду существования альтернативы в лице других агрегаторов. В Москве сейчас высокий уровень удобства и комфорта такси, и мы постоянно следим за этими стандартами", – сообщили в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в марте 2022 года сервис заказа такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Это связали с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. Офис компании продолжит направлять водителям информацию о заказах, а служба поддержки также будет работать до 31 мая включительно.Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.
https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html
https://ria.ru/20220415/prodazha-1783838002.html
https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html
москва
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156161/20/1561612083_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_afe91b4431cad49b28ea0eff36d49d00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, израиль, ситимобил, яндекс.такси, gett
15:10 19.05.2022
 
Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс

В Дептрансе сообщили, что уход Gett не повлияет на таксомоторные услуги в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси Gett
Автомобиль службы такси Gett - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы такси Gett. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее в компании сообщили РИА Новости, что сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 22:46
Завод "Москвич" выпустит автомобили для такси и каршеринга столицы
"По нашим данным на май 2022 года, среднесуточное количество перевозимых Gett пассажиров составило 16 000. Это всего 1% от общего количества пассажиров, перевозимых легковым такси в Москве в сутки - 1,5 миллиона человек. При этом до 2021 года компания Gett занимала третье место по доле рынка в сфере такси, а с февраля 2022 года опустилась на четвертое место в связи с ростом долей "Яндекс.Такси", "СитиМобил" и "inDriver".
Уход компании никак не повлияет на комфорт пассажиров и работу московских водителей такси ввиду существования альтернативы в лице других агрегаторов. В Москве сейчас высокий уровень удобства и комфорта такси, и мы постоянно следим за этими стандартами", – сообщили в пресс-службе.
Автомобиль службы такси Ситимобил - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 23:38
СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People
В департаменте напомнили, что в марте 2022 года сервис заказа такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Это связали с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. Офис компании продолжит направлять водителям информацию о заказах, а служба поддержки также будет работать до 31 мая включительно.
Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 02:16Культура
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел
 
ТехнологииМоскваРоссияИзраильСитимобилЯндекс.ТаксиGett
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала