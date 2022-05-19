https://ria.ru/20220519/taksi-1789492523.html

Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс

Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс - РИА Новости, 19.05.2022

Уход Gett не отразится на таксомоторных услугах в Москве, сообщил Дептранс

Уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг, сообщили... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:10

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Ранее в компании сообщили РИА Новости, что сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня."По нашим данным на май 2022 года, среднесуточное количество перевозимых Gett пассажиров составило 16 000. Это всего 1% от общего количества пассажиров, перевозимых легковым такси в Москве в сутки - 1,5 миллиона человек. При этом до 2021 года компания Gett занимала третье место по доле рынка в сфере такси, а с февраля 2022 года опустилась на четвертое место в связи с ростом долей "Яндекс.Такси", "СитиМобил" и "inDriver". Уход компании никак не повлияет на комфорт пассажиров и работу московских водителей такси ввиду существования альтернативы в лице других агрегаторов. В Москве сейчас высокий уровень удобства и комфорта такси, и мы постоянно следим за этими стандартами", – сообщили в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в марте 2022 года сервис заказа такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Это связали с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. Офис компании продолжит направлять водителям информацию о заказах, а служба поддержки также будет работать до 31 мая включительно.Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.

https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

https://ria.ru/20220415/prodazha-1783838002.html

https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html

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