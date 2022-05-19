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Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
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Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете
Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете - РИА Новости, 19.05.2022
Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете
Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств в Нью-Йоркском университете, пишет Associated Press. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:06
2022-05-19T22:06
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств в Нью-Йоркском университете, пишет Associated Press. "На 90 процентов уверена, что я здесь, потому что у меня есть песня "22", — пошутила звезда на выпускном, проходившем на Yankee Stadium. Именно там на торжественной церемонии она произнесла благодарственную речь. "Опыта нормального обучения в колледже как такового у меня нет. Я ходила в школу до 10 класса, а потом делала домашку в аэропортах", — объяснила артистка. Она считает, что не в праве указывать нынешним выпускникам, что делать. Но поделилась "лайфхаком", который использовала в начале карьеры. "Никогда не стыдитесь пытаться что-то сделать. Легкость — это миф", — заявила Тейлор.Звезда уверена, что ошибки совершают все. "Мы восстанавливаемся после трудных времен, и учимся чему-то новому, становимся более стойкими", — делится размышлениями певица. Свою карьеру Свифт начала в 15 лет. Она продала более 100 миллионов альбомов, а в 2021 году ее пластинка "Folkore" была признана лучшей, и таким образом Тейлор стала первой женщиной, победивший в этой номинации трижды.
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, тейлор свифт (певица)
22:06 19.05.2022
 
Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете

Тейлор Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете США

© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionПевица Тейлор Свифт на 58-й премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Тейлор Свифт на 58-й премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств в Нью-Йоркском университете, пишет Associated Press.
"На 90 процентов уверена, что я здесь, потому что у меня есть песня "22", — пошутила звезда на выпускном, проходившем на Yankee Stadium. Именно там на торжественной церемонии она произнесла благодарственную речь.
"Опыта нормального обучения в колледже как такового у меня нет. Я ходила в школу до 10 класса, а потом делала домашку в аэропортах", — объяснила артистка.
Она считает, что не в праве указывать нынешним выпускникам, что делать. Но поделилась "лайфхаком", который использовала в начале карьеры.
"Никогда не стыдитесь пытаться что-то сделать. Легкость — это миф", — заявила Тейлор.
Звезда уверена, что ошибки совершают все. "Мы восстанавливаемся после трудных времен, и учимся чему-то новому, становимся более стойкими", — делится размышлениями певица.
Свою карьеру Свифт начала в 15 лет. Она продала более 100 миллионов альбомов, а в 2021 году ее пластинка "Folkore" была признана лучшей, и таким образом Тейлор стала первой женщиной, победивший в этой номинации трижды.
Тейлор Свифт с наградой за альбом года на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 00:57Культура
В честь Тейлор Свифт назвали многоножку
 
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