https://ria.ru/20220519/swift-1789422070.html

Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете

Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете - РИА Новости, 19.05.2022

Свифт получила почетную степень в области изящных искусств в университете

Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств в Нью-Йоркском университете, пишет Associated Press. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:06

2022-05-19T22:06

2022-05-19T22:06

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств в Нью-Йоркском университете, пишет Associated Press. "На 90 процентов уверена, что я здесь, потому что у меня есть песня "22", — пошутила звезда на выпускном, проходившем на Yankee Stadium. Именно там на торжественной церемонии она произнесла благодарственную речь. "Опыта нормального обучения в колледже как такового у меня нет. Я ходила в школу до 10 класса, а потом делала домашку в аэропортах", — объяснила артистка. Она считает, что не в праве указывать нынешним выпускникам, что делать. Но поделилась "лайфхаком", который использовала в начале карьеры. "Никогда не стыдитесь пытаться что-то сделать. Легкость — это миф", — заявила Тейлор.Звезда уверена, что ошибки совершают все. "Мы восстанавливаемся после трудных времен, и учимся чему-то новому, становимся более стойкими", — делится размышлениями певица. Свою карьеру Свифт начала в 15 лет. Она продала более 100 миллионов альбомов, а в 2021 году ее пластинка "Folkore" была признана лучшей, и таким образом Тейлор стала первой женщиной, победивший в этой номинации трижды.

https://ria.ru/20220420/swift-1784314345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, тейлор свифт (певица)