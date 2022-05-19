https://ria.ru/20220519/sud-1789556433.html

Суд арестовал активы "дочки" Google еще на 500 миллионов рублей

Суд арестовал активы "дочки" Google еще на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 19.05.2022

Суд арестовал активы "дочки" Google еще на 500 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:21

2022-05-19T18:21

2022-05-19T19:48

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску учредителя RT, требующего обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО "Гугл" восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца. Также в заявлении требуется взыскать судебную неустойку на случай неисполнения решения.Суд согласился с доводами истца, что "непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем". "Изложенные в заявлении истца доводы… подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гугл" за 2020 год", — говорится в определении.Ранее активы Google на аналогичную сумму арестовали по двум другим делам – после аналогичных исков телекомпании НТВ и входящей в "Газпром-медиа" компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3). До этого счета российской дочки компании уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Речь идет об аккаунтах российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ. Предварительные слушания по иску RT назначены на 1 июля.Российское подразделение Google 18 мая уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".В начале марта Google заблокировал в Европе аккаунты в YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220518/prilozheniya-1789316568.html

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