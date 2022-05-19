https://ria.ru/20220519/sud-1789475913.html

Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу

Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу - РИА Новости, 19.05.2022

Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:36

2022-05-19T14:36

2022-05-19T16:37

криминал

россия

лисичанск

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда."Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он. Ходатайство рассматривали в закрытом от прессы режиме.Как рассказал источник РИА Новости, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". В апреле он попытался въехать в Россию в потоке беженцев, но его опознали и задержали.По некоторым сведениям, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске в начале 2015 года. Источник РИА Новости предоставил видео, на котором боевик признается, что в марте того же года по приказу командира роты огневой поддержки "Айдара" участвовал в подрыве моста в ЛНР. Тогда погибли часовые Народной милиции республики, рассказал он."Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе. Его, как и некоторые другие, финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбудили уголовное о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Позже украинское руководство заявило, что незаконных вооруженных формирований быть не должно, и предложили всем нацбатам войти в ряды ВСУ.Бойцы "Айдара" замешаны во многих преступлениях, что признавали даже власти в Киеве. Например, начальника штаба нацбата Валентина Лихолита обвиняли в грабежах и разбойных нападениях в 2014-2015 годах, но позже суд отпустил его на поруки депутатов Верховной рады.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/aydar-1789473578.html

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лисичанск

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криминал, россия, лисичанск, луганская народная республика