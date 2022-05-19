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Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу - РИА Новости, 19.05.2022
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Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу
Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу - РИА Новости, 19.05.2022
Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:36
2022-05-19T16:37
криминал
россия
лисичанск
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда."Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он. Ходатайство рассматривали в закрытом от прессы режиме.Как рассказал источник РИА Новости, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". В апреле он попытался въехать в Россию в потоке беженцев, но его опознали и задержали.По некоторым сведениям, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске в начале 2015 года. Источник РИА Новости предоставил видео, на котором боевик признается, что в марте того же года по приказу командира роты огневой поддержки "Айдара" участвовал в подрыве моста в ЛНР. Тогда погибли часовые Народной милиции республики, рассказал он."Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе. Его, как и некоторые другие, финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбудили уголовное о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Позже украинское руководство заявило, что незаконных вооруженных формирований быть не должно, и предложили всем нацбатам войти в ряды ВСУ.Бойцы "Айдара" замешаны во многих преступлениях, что признавали даже власти в Киеве. Например, начальника штаба нацбата Валентина Лихолита обвиняли в грабежах и разбойных нападениях в 2014-2015 годах, но позже суд отпустил его на поруки депутатов Верховной рады.
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криминал, россия, лисичанск, луганская народная республика
14:36 19.05.2022 (обновлено: 16:37 19.05.2022)
 
Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу

Суд в Ростове-на-Дону арестовал замкомандира нацбата "Айдар" Мурыгу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
Сотрудники ФСБ конвоируют заместителя командира нацбатальона Айдар Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.
Ходатайство рассматривали в закрытом от прессы режиме.
Как рассказал источник РИА Новости, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". В апреле он попытался въехать в Россию в потоке беженцев, но его опознали и задержали.
По некоторым сведениям, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске в начале 2015 года. Источник РИА Новости предоставил видео, на котором боевик признается, что в марте того же года по приказу командира роты огневой поддержки "Айдара" участвовал в подрыве моста в ЛНР. Тогда погибли часовые Народной милиции республики, рассказал он.
"Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе. Его, как и некоторые другие, финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбудили уголовное о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Позже украинское руководство заявило, что незаконных вооруженных формирований быть не должно, и предложили всем нацбатам войти в ряды ВСУ.
Бойцы "Айдара" замешаны во многих преступлениях, что признавали даже власти в Киеве. Например, начальника штаба нацбата Валентина Лихолита обвиняли в грабежах и разбойных нападениях в 2014-2015 годах, но позже суд отпустил его на поруки депутатов Верховной рады.

Сотрудники ФСБ России конвоируют заместителя командира нацбатальона Айдар* Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, где будет рассматриваться ходатайство об его аресте - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
14:30В России
Замкомандира "Айдара"* пытался попасть в Россию под видом беженца
 
КриминалРоссияЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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