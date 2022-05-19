14:36 19.05.2022 (обновлено: 16:37 19.05.2022)
Ростовский суд арестовал замкомандира украинского нацбата "Айдар" Мурыгу
Суд в Ростове-на-Дону арестовал замкомандира нацбата "Айдар" Мурыгу
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
Сотрудники ФСБ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.
Ходатайство рассматривали в закрытом от прессы режиме.
Как рассказал источник РИА Новости, Мурыга был заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар". В апреле он попытался въехать в Россию в потоке беженцев, но его опознали и задержали.
По некоторым сведениям, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске в начале 2015 года. Источник РИА Новости предоставил видео, на котором боевик признается, что в марте того же года по приказу командира роты огневой поддержки "Айдара" участвовал в подрыве моста в ЛНР. Тогда погибли часовые Народной милиции республики, рассказал он.
"Айдар" — один из так называемых добровольческих батальонов, участвовавших в украинской карательной операции в Донбассе. Его, как и некоторые другие, финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбудили уголовное о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Позже украинское руководство заявило, что незаконных вооруженных формирований быть не должно, и предложили всем нацбатам войти в ряды ВСУ.
Бойцы "Айдара" замешаны во многих преступлениях, что признавали даже власти в Киеве. Например, начальника штаба нацбата Валентина Лихолита обвиняли в грабежах и разбойных нападениях в 2014-2015 годах, но позже суд отпустил его на поруки депутатов Верховной рады.