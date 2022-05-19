https://ria.ru/20220519/stychka-1789386193.html

В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией

В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией - РИА Новости, 19.05.2022

В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией

В Ереване произошли столкновения между протестующими, призывающими к отставке Никола Пашиняна, и полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:48

2022-05-19T09:48

2022-05-19T10:10

в мире

нагорно-карабахская республика

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. В Ереване произошли столкновения между протестующими, призывающими к отставке Никола Пашиняна, и полицией, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что силовики задержали одного из участников акции, после чего демонстранты преградили путь автобусу, требуя от полицейских его освободить. Произошла небольшая стычка. Задержанный остался в полицейском автобусе.Сейчас восемь групп митингующих идут шествием по городу, в основном с окраин в сторону центра. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

нагорно-карабахская республика

армения

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нагорно-карабахская республика, армения, ереван