https://ria.ru/20220519/stychka-1789386193.html
В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией
В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией - РИА Новости, 19.05.2022
В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией
В Ереване произошли столкновения между протестующими, призывающими к отставке Никола Пашиняна, и полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:48
2022-05-19T09:48
2022-05-19T10:10
в мире
нагорно-карабахская республика
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. В Ереване произошли столкновения между протестующими, призывающими к отставке Никола Пашиняна, и полицией, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что силовики задержали одного из участников акции, после чего демонстранты преградили путь автобусу, требуя от полицейских его освободить. Произошла небольшая стычка. Задержанный остался в полицейском автобусе.Сейчас восемь групп митингующих идут шествием по городу, в основном с окраин в сторону центра. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорно-карабахская республика, армения, ереван
09:48 19.05.2022 (обновлено: 10:10 19.05.2022)
В Ереване произошла стычка между протестующими и полицией
В Ереване произошла стычка между полицией и участниками акции противников Пашиняна
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. В Ереване произошли столкновения между протестующими, призывающими к отставке Никола Пашиняна, и полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что силовики задержали одного из участников акции, после чего демонстранты преградили путь автобусу, требуя от полицейских его освободить. Произошла небольшая стычка. Задержанный остался в полицейском автобусе.
Сейчас восемь групп митингующих идут шествием по городу, в основном с окраин в сторону центра. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.