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Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре - РИА Новости, 19.05.2022
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Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре
Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре - РИА Новости, 19.05.2022
Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре
Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие "Российской студенческой весны", которое прошло на стадионе "Солидарность Самара Арена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:18
2022-05-19T12:39
общество
владимир путин
дмитрий азаров
павел красноруцкий
самарская область
россия
российский союз молодежи
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САМАРА, 19 мая – РИА Новости. Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие "Российской студенческой весны", которое прошло на стадионе "Солидарность Самара Арена", сообщает пресс-служба правительства региона."Вчера, 18 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась грандиозная церемония открытия XXX "Российской студенческой весны". На арене собралось около 45 тысяч человек, чтобы дать старт масштабному культурно-творческому событию федерального уровня, которое охватит весь регион", - говорится в сообщении.Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали президент России Владимир Путин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий."Мы поделимся с вами лучшим, что у нас есть: шикарными волжскими закатами, за которыми всегда приходят восходы, многонациональной культурой нашей родной земли, гостеприимством, атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, вы в полной мере ощутите широту самарской души! Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И я хочу сказать вам: все получится! Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их, а если надо – начинать все с начала, своих не бросать и любить нашу великую и прекрасную родину - Россию! Вместе мы непобедимы!" - цитирует Азарова пресс-служба.Красноруцкий напомнил, что в этом году студвесна вернулась на свою историческую родину – в Самару. "И я хочу выразить огромные слова благодарности Дмитрию Игоревичу Азарову за тот праздник, который подарен всем жителям Самарской области. От имени Российского союза молодежи хочу выразить особенные слова благодарности в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку студвесны и всего творческого студенчества нашей страны", - приводит слова Красноруцкого пресс-служба.На церемонии открытия фестиваля, билеты на которую по предварительной заявке мог бесплатно получить любой желающий, зрители увидели шоу "Восход". Торжественное мероприятие транслировали на большом экране фестивального городка на площади Куйбышева, на телеканалах и в социальных сетях.В XXX всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" участвуют около 5 тысяч участников и гостей из всех регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Впервые в истории студвесны фестиваль выходит на улицы города. В дни проведения фестиваля на площади Куйбышева и на второй очереди набережной будет работать "Фестивальный городок".
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общество, владимир путин, дмитрий азаров, павел красноруцкий, самарская область, россия, российский союз молодежи
12:18 19.05.2022 (обновлено: 12:39 19.05.2022)
 
Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре

Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны на стадионе "Самара Арена"

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиОколо 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе "Самара Арена"
Около 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе Самара Арена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Около 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе "Самара Арена". Архивное фото
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САМАРА, 19 мая – РИА Новости. Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие "Российской студенческой весны", которое прошло на стадионе "Солидарность Самара Арена", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вчера, 18 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась грандиозная церемония открытия XXX "Российской студенческой весны". На арене собралось около 45 тысяч человек, чтобы дать старт масштабному культурно-творческому событию федерального уровня, которое охватит весь регион", - говорится в сообщении.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиОколо 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе "Самара Арена"
Около 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе Самара Арена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Около 45 тыс зрителей посмотрели открытие студвесны на стадионе "Самара Арена"
Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали президент России Владимир Путин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
"Мы поделимся с вами лучшим, что у нас есть: шикарными волжскими закатами, за которыми всегда приходят восходы, многонациональной культурой нашей родной земли, гостеприимством, атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, вы в полной мере ощутите широту самарской души! Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И я хочу сказать вам: все получится! Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их, а если надо – начинать все с начала, своих не бросать и любить нашу великую и прекрасную родину - Россию! Вместе мы непобедимы!" - цитирует Азарова пресс-служба.
Красноруцкий напомнил, что в этом году студвесна вернулась на свою историческую родину – в Самару. "И я хочу выразить огромные слова благодарности Дмитрию Игоревичу Азарову за тот праздник, который подарен всем жителям Самарской области. От имени Российского союза молодежи хочу выразить особенные слова благодарности в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку студвесны и всего творческого студенчества нашей страны", - приводит слова Красноруцкого пресс-служба.
На церемонии открытия фестиваля, билеты на которую по предварительной заявке мог бесплатно получить любой желающий, зрители увидели шоу "Восход". Торжественное мероприятие транслировали на большом экране фестивального городка на площади Куйбышева, на телеканалах и в социальных сетях.
В XXX всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" участвуют около 5 тысяч участников и гостей из всех регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Впервые в истории студвесны фестиваль выходит на улицы города. В дни проведения фестиваля на площади Куйбышева и на второй очереди набережной будет работать "Фестивальный городок".
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