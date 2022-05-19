https://ria.ru/20220519/studvesna-1789424626.html

Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре

Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре - РИА Новости, 19.05.2022

Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие студенческой весны в Самаре

Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие "Российской студенческой весны", которое прошло на стадионе "Солидарность Самара Арена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:18

2022-05-19T12:18

2022-05-19T12:39

общество

владимир путин

дмитрий азаров

павел красноруцкий

самарская область

россия

российский союз молодежи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432445_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a8c30dc9ff5935b95b9ddc8980d3332d.jpg

САМАРА, 19 мая – РИА Новости. Около 45 тысяч зрителей посмотрели открытие "Российской студенческой весны", которое прошло на стадионе "Солидарность Самара Арена", сообщает пресс-служба правительства региона."Вчера, 18 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялась грандиозная церемония открытия XXX "Российской студенческой весны". На арене собралось около 45 тысяч человек, чтобы дать старт масштабному культурно-творческому событию федерального уровня, которое охватит весь регион", - говорится в сообщении.Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали президент России Владимир Путин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий."Мы поделимся с вами лучшим, что у нас есть: шикарными волжскими закатами, за которыми всегда приходят восходы, многонациональной культурой нашей родной земли, гостеприимством, атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, вы в полной мере ощутите широту самарской души! Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И я хочу сказать вам: все получится! Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их, а если надо – начинать все с начала, своих не бросать и любить нашу великую и прекрасную родину - Россию! Вместе мы непобедимы!" - цитирует Азарова пресс-служба.Красноруцкий напомнил, что в этом году студвесна вернулась на свою историческую родину – в Самару. "И я хочу выразить огромные слова благодарности Дмитрию Игоревичу Азарову за тот праздник, который подарен всем жителям Самарской области. От имени Российского союза молодежи хочу выразить особенные слова благодарности в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку студвесны и всего творческого студенчества нашей страны", - приводит слова Красноруцкого пресс-служба.На церемонии открытия фестиваля, билеты на которую по предварительной заявке мог бесплатно получить любой желающий, зрители увидели шоу "Восход". Торжественное мероприятие транслировали на большом экране фестивального городка на площади Куйбышева, на телеканалах и в социальных сетях.В XXX всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" участвуют около 5 тысяч участников и гостей из всех регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Впервые в истории студвесны фестиваль выходит на улицы города. В дни проведения фестиваля на площади Куйбышева и на второй очереди набережной будет работать "Фестивальный городок".

https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789044314.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, дмитрий азаров, павел красноруцкий, самарская область, россия, российский союз молодежи