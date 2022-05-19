https://ria.ru/20220519/strelba-1789548748.html
СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье
СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье - РИА Новости, 19.05.2022
СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье
Троим участникам перестрелки в селе Рощино в Приморье, в результате которой погиб один человек и пострадали двое, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:52
2022-05-19T17:52
2022-05-19T17:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Троим участникам перестрелки в селе Рощино в Приморье, в результате которой погиб один человек и пострадали двое, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.В соцсетях ранее появилось видео конфликта со стрельбой на парковке с участием около 10 молодых людей. Минимум у двоих из них были предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что при стрельбе в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и скончался в больнице. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в конфликте участвовали 12 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, двоих из них – 35-летнего и 18-летнего фигурантов – в среду заключили под стражу на 2 месяца. Об аресте третьего сообщалось в четверг, также на 2 месяца."Предъявлено обвинение трем фигурантам по уголовному делу, возбужденному по факту убийства общеопасным способом и покушения на убийство двух и более лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "убийство, совершенное общеопасным способом"), "покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 мая возле магазина "Рубин" в селе Рощино обвиняемые в ходе конфликта несколько раз прицельно выстрелили в сторону группы людей, в том числе трех потерпевших. В результате одни человек был убит, двое ранены, один из них несовершеннолетний. Подчеркивается, что убийство других членов группы не было совершено, так как компания уехала."В ходе расследования уголовного дела обнаружено и изъято оружие. С участием свидетелей проведены проверки показаний на месте, где они подробно рассказали о событиях и о действиях каждого участника конфликта", - добавили в СК.Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20210226/perestrelka-1599038397.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
Кадры массовой драки со стрельбой у клуба в Приморье
Массовая драка со стрельбой произошла у клуба в Приморье
2022-05-19T17:52
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье
СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в приморском селе, где погиб человек
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Троим участникам перестрелки в селе Рощино в Приморье, в результате которой погиб один человек и пострадали двое, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ
.
В соцсетях ранее появилось видео конфликта со стрельбой на парковке с участием около 10 молодых людей. Минимум у двоих из них были предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что при стрельбе в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и скончался в больнице. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в конфликте участвовали 12 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, двоих из них – 35-летнего и 18-летнего фигурантов – в среду заключили под стражу на 2 месяца. Об аресте третьего сообщалось в четверг, также на 2 месяца.
"Предъявлено обвинение трем фигурантам по уголовному делу, возбужденному по факту убийства общеопасным способом и покушения на убийство двух и более лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "убийство, совершенное общеопасным способом"), "покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 15 мая возле магазина "Рубин" в селе Рощино обвиняемые в ходе конфликта несколько раз прицельно выстрелили в сторону группы людей, в том числе трех потерпевших. В результате одни человек был убит, двое ранены, один из них несовершеннолетний. Подчеркивается, что убийство других членов группы не было совершено, так как компания уехала.
"В ходе расследования уголовного дела обнаружено и изъято оружие. С участием свидетелей проведены проверки показаний на месте, где они подробно рассказали о событиях и о действиях каждого участника конфликта", - добавили в СК
.
Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.