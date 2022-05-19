https://ria.ru/20220519/strelba-1789548748.html

СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье

СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье - РИА Новости, 19.05.2022

СК предъявил обвинение трем участникам перестрелки в Приморье

Троим участникам перестрелки в селе Рощино в Приморье, в результате которой погиб один человек и пострадали двое, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:52

2022-05-19T17:52

2022-05-19T17:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Троим участникам перестрелки в селе Рощино в Приморье, в результате которой погиб один человек и пострадали двое, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.В соцсетях ранее появилось видео конфликта со стрельбой на парковке с участием около 10 молодых людей. Минимум у двоих из них были предметы, похожие на ружья. Автор видео сообщает, что конфликт начался между пьяными местными жителями из-за женщины. В краевом УМВД сообщили РИА Новости, что при стрельбе в ходе конфликта между двумя компаниями мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и скончался в больнице. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, в конфликте участвовали 12 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, двоих из них – 35-летнего и 18-летнего фигурантов – в среду заключили под стражу на 2 месяца. Об аресте третьего сообщалось в четверг, также на 2 месяца."Предъявлено обвинение трем фигурантам по уголовному делу, возбужденному по факту убийства общеопасным способом и покушения на убийство двух и более лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "убийство, совершенное общеопасным способом"), "покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 мая возле магазина "Рубин" в селе Рощино обвиняемые в ходе конфликта несколько раз прицельно выстрелили в сторону группы людей, в том числе трех потерпевших. В результате одни человек был убит, двое ранены, один из них несовершеннолетний. Подчеркивается, что убийство других членов группы не было совершено, так как компания уехала."В ходе расследования уголовного дела обнаружено и изъято оружие. С участием свидетелей проведены проверки показаний на месте, где они подробно рассказали о событиях и о действиях каждого участника конфликта", - добавили в СК.Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20210226/perestrelka-1599038397.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры массовой драки со стрельбой у клуба в Приморье Массовая драка со стрельбой произошла у клуба в Приморье 2022-05-19T17:52 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край