https://ria.ru/20220519/strelba-1789417593.html

СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии

СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии - РИА Новости, 19.05.2022

СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии

Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, полиции удалось задержать одного из злоумышленников, сообщил в четверг таблоид BILD. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:57

2022-05-19T11:57

2022-05-19T18:33

в мире

германия

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БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, полиции удалось задержать одного из злоумышленников, сообщил в четверг таблоид BILD.Пострадавший был госпитализирован. По информации издания, второй злоумышленник пока находится в бегах.Как сообщил портал Nord24, одна из школьниц услышала выстрелы, когда находилась в туалете. Она вызвала полицию. Школьники забаррикадировались в классах. В настоящее время в школе продолжается обыск. Перед школой собрались родители детей, которые были проинформированы о случившемся.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pensilvaniya-1789379410.html

германия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку. 2022-05-19T11:57 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия