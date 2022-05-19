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СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии - РИА Новости, 19.05.2022
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СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии
СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии - РИА Новости, 19.05.2022
СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, полиции удалось задержать одного из злоумышленников, сообщил в четверг таблоид BILD. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:57
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в мире
германия
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БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, полиции удалось задержать одного из злоумышленников, сообщил в четверг таблоид BILD.Пострадавший был госпитализирован. По информации издания, второй злоумышленник пока находится в бегах.Как сообщил портал Nord24, одна из школьниц услышала выстрелы, когда находилась в туалете. Она вызвала полицию. Школьники забаррикадировались в классах. В настоящее время в школе продолжается обыск. Перед школой собрались родители детей, которые были проинформированы о случившемся.
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Школа в немецком Бремерхафене, где произошла стрельба
Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, пострадавший был госпитализирован. Полиции удалось задержать злоумышленника. Он заявил, что действовал в одиночку.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия
11:57 19.05.2022 (обновлено: 18:33 19.05.2022)
 
СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии

Bild: один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере Германии

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате стрельбы в школе на севере ФРГ, полиции удалось задержать одного из злоумышленников, сообщил в четверг таблоид BILD.
Пострадавший был госпитализирован. По информации издания, второй злоумышленник пока находится в бегах.
Как сообщил портал Nord24, одна из школьниц услышала выстрелы, когда находилась в туалете. Она вызвала полицию. Школьники забаррикадировались в классах. В настоящее время в школе продолжается обыск. Перед школой собрались родители детей, которые были проинформированы о случившемся.
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