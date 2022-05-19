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РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине

РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине

Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:14

2022-05-19T03:14

2022-05-19T03:14

специальная военная операция на украине

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

в мире

москва

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на Украине, и поможет в съемках фильмов по мотивам боевых эпизодов, сообщил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков.Кроме того, РВИО поддержит творцов всех художественных жанров, вдохновленных освобождением Украины от националистического режима."Дальше, конечно, будут и художественные работы, и картины, и литературные произведения, спектакли и фильмы — все будет. Я надеюсь это будет сделано на очень высоком художественном уровне. Это же не просто искусственно что-то создается, как нередко было ранее — люди сейчас пропускают это все через себя. Мы обязательно будем это поддерживать", — отметил Мягков.Он напомнил, что после Великой Отечественной войны появилась так называемая "лейтенантская проза" — литературные произведения, созданные советскими писателями, которые лично прошли Великую Отечественную. По мнению собеседника, следует ожидать схожего явления и по итогам спецоперации.

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украина, российское военно-историческое общество (рвио), россия, в мире, москва, великая отечественная война (1941-1945)