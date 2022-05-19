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РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/stikhi-1789368793.html
РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине
РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине
Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:14
2022-05-19T03:14
специальная военная операция на украине
украина
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
в мире
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на Украине, и поможет в съемках фильмов по мотивам боевых эпизодов, сообщил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков.Кроме того, РВИО поддержит творцов всех художественных жанров, вдохновленных освобождением Украины от националистического режима."Дальше, конечно, будут и художественные работы, и картины, и литературные произведения, спектакли и фильмы — все будет. Я надеюсь это будет сделано на очень высоком художественном уровне. Это же не просто искусственно что-то создается, как нередко было ранее — люди сейчас пропускают это все через себя. Мы обязательно будем это поддерживать", — отметил Мягков.Он напомнил, что после Великой Отечественной войны появилась так называемая "лейтенантская проза" — литературные произведения, созданные советскими писателями, которые лично прошли Великую Отечественную. По мнению собеседника, следует ожидать схожего явления и по итогам спецоперации.
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украина, российское военно-историческое общество (рвио), россия, в мире, москва, великая отечественная война (1941-1945)
03:14 19.05.2022
 
РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине

Российское военно-историческое общество планирует издать сборник поэзии о спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на Украине, и поможет в съемках фильмов по мотивам боевых эпизодов, сообщил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков.
"Мы получаем множество работ поэтического характера, причем потрясающе красивые произведения, касающиеся темы специальной операции. Многие люди из разных регионов пишут стихи, издаются сами и просят нас оказать содействие в публикации. Мы собираемся опубликовать сборник, но пока только начинают приходить (произведения), мы их собираем", — сказал он.
Кроме того, РВИО поддержит творцов всех художественных жанров, вдохновленных освобождением Украины от националистического режима.
"Дальше, конечно, будут и художественные работы, и картины, и литературные произведения, спектакли и фильмы — все будет. Я надеюсь это будет сделано на очень высоком художественном уровне. Это же не просто искусственно что-то создается, как нередко было ранее — люди сейчас пропускают это все через себя. Мы обязательно будем это поддерживать", — отметил Мягков.
Он напомнил, что после Великой Отечественной войны появилась так называемая "лейтенантская проза" — литературные произведения, созданные советскими писателями, которые лично прошли Великую Отечественную. По мнению собеседника, следует ожидать схожего явления и по итогам спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияВ миреМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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