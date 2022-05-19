РВИО планирует издать сборник поэзии о спецоперации на Украине
Российское военно-историческое общество планирует издать сборник поэзии о спецоперации
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) окажет поддержку поэтам в издании сборника стихотворений, посвященных специальной военной операции России на Украине, и поможет в съемках фильмов по мотивам боевых эпизодов, сообщил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков.
"Мы получаем множество работ поэтического характера, причем потрясающе красивые произведения, касающиеся темы специальной операции. Многие люди из разных регионов пишут стихи, издаются сами и просят нас оказать содействие в публикации. Мы собираемся опубликовать сборник, но пока только начинают приходить (произведения), мы их собираем", — сказал он.
"Дальше, конечно, будут и художественные работы, и картины, и литературные произведения, спектакли и фильмы — все будет. Я надеюсь это будет сделано на очень высоком художественном уровне. Это же не просто искусственно что-то создается, как нередко было ранее — люди сейчас пропускают это все через себя. Мы обязательно будем это поддерживать", — отметил Мягков.
Он напомнил, что после Великой Отечественной войны появилась так называемая "лейтенантская проза" — литературные произведения, созданные советскими писателями, которые лично прошли Великую Отечественную. По мнению собеседника, следует ожидать схожего явления и по итогам спецоперации.