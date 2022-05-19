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Киев получил от Великобритании пять миллионов фунтов стерлингов для ВСУ
Киев получил от Великобритании пять миллионов фунтов стерлингов для ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022
Киев получил от Великобритании пять миллионов фунтов стерлингов для ВСУ
Нацбанк Украины получил 5 млн фунтов стерлингов (6,2 млн долларов) помощи для ВСУ от МИД Великобритании, это самая большая сумма, переведенная одним платежом в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:29
2022-05-19T15:29
2022-05-19T15:29
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нацбанк Украины получил 5 млн фунтов стерлингов (6,2 млн долларов) помощи для ВСУ от МИД Великобритании, это самая большая сумма, переведенная одним платежом в иностранной валюте. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюк в соцсетях в четверг."Нацбанк Украины получил 5 млн фунтов стерлингов (или свыше 182 млн грн, или более 540 млн рублей) от министерства иностранных дел Великобритании на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это самая большая сумма, которая поступила в поддержку ВСУ одним платежом в валюте от иностранных благотворительных организаций", - сообщила Кондратюк.
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины
Киев получил от Великобритании пять миллионов фунтов стерлингов для ВСУ
Нацбанк Украины получил от МИД Великобритании пять миллионов фунтов стерлингов для ВСУ