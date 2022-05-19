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В США предсказали уничтожение страны из-за Байдена
В США предсказали уничтожение страны из-за Байдена - РИА Новости, 19.05.2022
В США предсказали уничтожение страны из-за Байдена
Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:49
2022-05-19T19:49
2022-05-19T19:49
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал обозреватель Джой Пулман.Он заявил, что в последние полтора года американцы могли наблюдать за неэффективной работой Байдена и его администрации и убедились в его вопиющей некомпетентности."Она уже достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной?" — спросил автор.Он обвинил Байдена в стремлении лишить Штаты энергетической независимости, уничтожить эту отрасль внутри страны и свалить вину на Россию. Также обозреватель напомнил о коррупционном скандале вокруг сына президента Хантера и обвинил Байдена в бездействии перед наркокартелями."Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его", — написал автор.Он заявил, что Байден ничего не делает для борьбы с инфляцией, при этом увеличивает бюджетный дефицит и разрушает систему медстрахования. Особенно сильно Пулман раскритиковал власти за проведение бесплатных операций по смене пола.По мнению журналиста, неизвестно, что ждет США через три года. Пока же в стране уничтожается стабильность и процветание. При этом автор обвинил оппозицию в бездействии в отношении политики Байдена. В результате казна опустошается, и ни одна политическая сила не берет на себя ответственность за исправление ситцуации."У американцев есть причины подозревать, что в наполненных дымом кабинетах Вашингтона взрослых людей нет — есть лишь трусы, наемники и предатели", — заключил автор.Также он заявил, что политика Байдена загоняет народ в отчаяние, что может привести к непредсказуемым последствиям.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай
В США предсказали уничтожение страны из-за Байдена
Обозреватель Federalist Пулман: Байден уверенно ведет Америку к уничтожению
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist
высказал обозреватель Джой Пулман.
Он заявил, что в последние полтора года американцы могли наблюдать за неэффективной работой Байдена и его администрации и убедились в его вопиющей некомпетентности.
"Она уже достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной?" — спросил автор.
Он обвинил Байдена в стремлении лишить Штаты энергетической независимости, уничтожить эту отрасль внутри страны и свалить вину на Россию
. Также обозреватель напомнил о коррупционном скандале вокруг сына президента Хантера и обвинил Байдена в бездействии перед наркокартелями.
"Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его", — написал автор.
Он заявил, что Байден ничего не делает для борьбы с инфляцией, при этом увеличивает бюджетный дефицит и разрушает систему медстрахования. Особенно сильно Пулман раскритиковал власти за проведение бесплатных операций по смене пола.
По мнению журналиста, неизвестно, что ждет США
через три года. Пока же в стране уничтожается стабильность и процветание. При этом автор обвинил оппозицию в бездействии в отношении политики Байдена. В результате казна опустошается, и ни одна политическая сила не берет на себя ответственность за исправление ситцуации.
"У американцев есть причины подозревать, что в наполненных дымом кабинетах Вашингтона взрослых людей нет — есть лишь трусы, наемники и предатели", — заключил автор.
Также он заявил, что политика Байдена загоняет народ в отчаяние, что может привести к непредсказуемым последствиям.