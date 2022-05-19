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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 19.05.2022
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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 19.05.2022
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:09
2022-05-19T13:32
космос - риа наука
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".Впоследствии Минобороны сообщило, что со спутником "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", его бортовые системы "функционируют нормально".
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космос - риа наука, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:09 19.05.2022 (обновлено: 13:32 19.05.2022)
 
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно вывели на орбиту

© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.
После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".
Впоследствии Минобороны сообщило, что со спутником "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", его бортовые системы "функционируют нормально".
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