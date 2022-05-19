https://ria.ru/20220519/sputnik-1789420425.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 19.05.2022

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:09

2022-05-19T12:09

2022-05-19T13:32

космос - риа наука

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156228/46/1562284691_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d313df33d2652e2007d41e75f7e171cc.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".Впоследствии Минобороны сообщило, что со спутником "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", его бортовые системы "функционируют нормально".

https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)