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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 19.05.2022
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:09
2022-05-19T12:09
2022-05-19T13:32
космос - риа наука
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".Впоследствии Минобороны сообщило, что со спутником "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", его бортовые системы "функционируют нормально".
https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:09 19.05.2022 (обновлено: 13:32 19.05.2022)
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, успешно вывели на орбиту