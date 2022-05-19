https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789615119.html

День 85-й: Россия сообщила о новых сдавшихся с "Азовстали" и 15 сбитых БПЛА

День 85-й: Россия сообщила о новых сдавшихся с "Азовстали" и 15 сбитых БПЛА - РИА Новости, 19.05.2022

День 85-й: Россия сообщила о новых сдавшихся с "Азовстали" и 15 сбитых БПЛА

Минобороны России на утро 85 дня спецоперации сообщило о новых сдавшихся в плен боевиках. По данным ведомства, за сутки с "Азовстали" сдался в плен 771 боевик... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:47

2022-05-19T23:47

2022-05-19T23:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобороны России на утро 85 дня спецоперации сообщило о новых сдавшихся в плен боевиках. По данным ведомства, за сутки с "Азовстали" сдался в плен 771 боевик нацподразделения.Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей и без этого ничего делаться не может.Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли провели первый с начала спецоперации телефонный разговор, обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.Ход операцииРакетные войска и артиллерия РФ уничтожили 295 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, а также шесть пунктов управления, сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские средства ПВО в течение суток сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2". Также в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Авиацией РФ уничтожены поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники, заявил он.ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил Конашенков.По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России "поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что силы республики освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов, включая Новогригоровку.Конашенков также рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе: с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. По его словам, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке. Минобороны РФ позже опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината рассказавшими, в каких условиях их содержат и как кормят. Пленный лейтенант медицинской службы рассказал, что условия содержания превзошли его ожидания.Вокруг операцииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей, без этого ничего делаться не может. Так он ответил на вопрос, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале спецоперации говорил, что оккупации украинских территорий не будет.Песков также отметил, что противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.Пресс-секретарь подчеркнул, что главной задачей на этих территориях станет решение социальных вопросов, пауз здесь быть не может."Многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды, этим нужно заниматься. Необходимостью этих первоочередных мер, которые продиктованы исключительно заботой о людях, делаются подобные заявления", - сказал он.Также в среду состоялся первый с начала спецоперации разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине, а также условились держать открытыми линии связи.Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий НебензяРоссийские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789302874.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр