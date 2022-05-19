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В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы
В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы - РИА Новости, 19.05.2022
В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы
Спасатели помогли 61-летней туристке, которую искали полтора часа, женщина сорвалась со скального участка в горах Сочи, получив травмы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:18
2022-05-19T18:18
2022-05-19T18:18
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели помогли 61-летней туристке, которую искали полтора часа, женщина сорвалась со скального участка в горах Сочи, получив травмы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.По информации ведомства, отдыхающая заблудилась в лесу неподалёку от села Алексеевское в Лазаревском районе курорта. Туристка рассказала спасателям, что сорвалась со скалы Коготь, долгое время скатывалась вниз по склону, зацепилась за упавшее дерево. Женщина позвонила спасателям.Эвакуация проводилась с применением альпинистского снаряжения. Транспортировать пострадавшую удалось только в течение полутора часов, после чего она была передана врачам скорой помощи.
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новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы
Спасатели эвакуировали 61-летнюю туристку, сорвавшуюся со скал в горах Сочи
СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели помогли 61-летней туристке, которую искали полтора часа, женщина сорвалась со скального участка в горах Сочи, получив травмы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
По информации ведомства, отдыхающая заблудилась в лесу неподалёку от села Алексеевское в Лазаревском районе курорта. Туристка рассказала спасателям, что сорвалась со скалы Коготь, долгое время скатывалась вниз по склону, зацепилась за упавшее дерево. Женщина позвонила спасателям.
"Спасатели выдвинулись на поиск туристки, спустя полтора часа женщину удалось обнаружить. Спустившись к ней, сотрудники МЧС оказали ей первую помощь – наложили шины для иммобилизации травмированных нижних конечностей, зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на голову наложили фиксирующую повязку", - говорится в сообщении.
Эвакуация проводилась с применением альпинистского снаряжения. Транспортировать пострадавшую удалось только в течение полутора часов, после чего она была передана врачам скорой помощи.