https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html

В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы

В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы - РИА Новости, 19.05.2022

В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы

Спасатели помогли 61-летней туристке, которую искали полтора часа, женщина сорвалась со скального участка в горах Сочи, получив травмы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:18

2022-05-19T18:18

2022-05-19T18:18

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели помогли 61-летней туристке, которую искали полтора часа, женщина сорвалась со скального участка в горах Сочи, получив травмы, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.По информации ведомства, отдыхающая заблудилась в лесу неподалёку от села Алексеевское в Лазаревском районе курорта. Туристка рассказала спасателям, что сорвалась со скалы Коготь, долгое время скатывалась вниз по склону, зацепилась за упавшее дерево. Женщина позвонила спасателям.Эвакуация проводилась с применением альпинистского снаряжения. Транспортировать пострадавшую удалось только в течение полутора часов, после чего она была передана врачам скорой помощи.

https://ria.ru/20220519/anapa-1789404799.html

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новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия