https://ria.ru/20220519/sochi-1789186677.html

В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов

В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов - РИА Новости, 19.05.2022

В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов

Яд обитающих на территории Сочи и Абхазии скорпионов представляет опасность для человека, поэтому в лесу стоит быть осторожнее, особенно у водоемов, рассказала... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T01:46

2022-05-19T01:46

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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Яд обитающих на территории Сочи и Абхазии скорпионов представляет опасность для человека, поэтому в лесу стоит быть осторожнее, особенно у водоемов, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор "Сочинского государственного университета" (СГУ) Галина Плеханова.Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в частном доме в Сочи замечен итальянский скорпион. Как рассказал РИА Новости заместитель директора по науке ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев, на территории курорта действительно насчитывается два вида постоянно обитающих скорпионов: мингрельский и итальянский. Первый по размерам уступает второму, живет в лесу, нередко встречается под корой, пнями, камнями. Нуждается во влаге, поэтому при наступлении жары ищет мокрые места. Ночью хищник охотится на насекомых, чаще мокриц и пауков. Итальянского скорпиона отличают большие размеры и широкие клешни, как у рака. Места его обитания – побережье стран Средиземноморья, Малая Азия, Аджария, Грузия, Абхазия, Сочи."Укусы всех скорпионов на территории Сочи и Абхазии опасны для организма человека. Особенно для страдающих аллергией или чувствительных к яду", — сказала Плеханова.

https://ria.ru/20220429/sochi-1785858274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, абхазия, средиземноморье, новости - туризм, туристы, отдых на море