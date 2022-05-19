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В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220519/sochi-1789186677.html
В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов
В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов - РИА Новости, 19.05.2022
В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов
Яд обитающих на территории Сочи и Абхазии скорпионов представляет опасность для человека, поэтому в лесу стоит быть осторожнее, особенно у водоемов, рассказала... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T01:46
2022-05-19T01:46
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туризм
сочи
абхазия
средиземноморье
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туристы
отдых на море
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Яд обитающих на территории Сочи и Абхазии скорпионов представляет опасность для человека, поэтому в лесу стоит быть осторожнее, особенно у водоемов, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор "Сочинского государственного университета" (СГУ) Галина Плеханова.Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в частном доме в Сочи замечен итальянский скорпион. Как рассказал РИА Новости заместитель директора по науке ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев, на территории курорта действительно насчитывается два вида постоянно обитающих скорпионов: мингрельский и итальянский. Первый по размерам уступает второму, живет в лесу, нередко встречается под корой, пнями, камнями. Нуждается во влаге, поэтому при наступлении жары ищет мокрые места. Ночью хищник охотится на насекомых, чаще мокриц и пауков. Итальянского скорпиона отличают большие размеры и широкие клешни, как у рака. Места его обитания – побережье стран Средиземноморья, Малая Азия, Аджария, Грузия, Абхазия, Сочи."Укусы всех скорпионов на территории Сочи и Абхазии опасны для организма человека. Особенно для страдающих аллергией или чувствительных к яду", — сказала Плеханова.
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туризм, сочи, абхазия, средиземноморье, новости - туризм, туристы, отдых на море
01:46 19.05.2022
 
В Сочи рассказали, как избежать укусов опасных скорпионов

Укусы скорпионов в Сочи могут быть опасны для здоровья человека, сообщил ученый

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовСкорпион
Скорпион - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Яд обитающих на территории Сочи и Абхазии скорпионов представляет опасность для человека, поэтому в лесу стоит быть осторожнее, особенно у водоемов, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор "Сочинского государственного университета" (СГУ) Галина Плеханова.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в частном доме в Сочи замечен итальянский скорпион. Как рассказал РИА Новости заместитель директора по науке ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев, на территории курорта действительно насчитывается два вида постоянно обитающих скорпионов: мингрельский и итальянский.
Первый по размерам уступает второму, живет в лесу, нередко встречается под корой, пнями, камнями. Нуждается во влаге, поэтому при наступлении жары ищет мокрые места. Ночью хищник охотится на насекомых, чаще мокриц и пауков. Итальянского скорпиона отличают большие размеры и широкие клешни, как у рака. Места его обитания – побережье стран Средиземноморья, Малая Азия, Аджария, Грузия, Абхазия, Сочи.
"Укусы всех скорпионов на территории Сочи и Абхазии опасны для организма человека. Особенно для страдающих аллергией или чувствительных к яду", — сказала Плеханова.
Туристы в природном парке водопадов Менделиха на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:45Туризм
В Сочинском нацпарке туристам запретят купаться в водопадах
 
ТуризмТуризмСочиАбхазияСредиземноморьеНовости - Туризмтуристыотдых на море
 
 
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