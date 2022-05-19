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Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет отслужили вместе - РИА Новости, 19.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220519/sluzhba-1789517435.html
Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет отслужили вместе
Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет отслужили вместе - РИА Новости, 19.05.2022
Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет отслужили вместе
Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий и архиепископ Охридский и македонский Стефан совершили первую за более чем полвека совместную... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:19
2022-05-19T16:19
религия
северная македония
белград (город)
сербия
константинопольский патриархат
справки
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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий и архиепископ Охридский и македонский Стефан совершили первую за более чем полвека совместную литургию в свете признания СПЦ каноничности Македонской православной церкви (МПЦ).Архиерейская литургия в четверг прошла в соборном храме Святого Саввы в Белграде, торжественная служба устанавливает литургическое и каноническое общение двух церквей в соответствии с решением Архиерейского собора СПЦ, который ранее приветствовал принятие МПЦ "общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии".В крупнейшем православном храме региона с утра собрались многочисленные представители духовенства, властей и верующие граждане."Мы, СПЦ, 55 лет имели раскол с братьями из Македонии... Господь дал нам восстановить единство, братья из Македонии вернулись к единству с нами. Видим это как чудо и благодарны за это Богу. Церковь всегда будет открыта для сотрудничества", - заявил патриарх Сербский в среду на встрече с руководством страны.Архиерейский собор ранее указал, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.Константинопольский патриархат (КП) признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Варфоломея.Северомакедонский премьер Димитар Ковачевски поблагодарил его и отметил "историческую миссию и ответственность" предстоятеля церкви. При этом премьер указал, что признание церкви Северной Македонии патриархом Константинопольским Варфоломеем окончательно не решает вопрос ее статуса, но важнейший шаг уже сделан."Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении синода КП.Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".МПЦ в одностороннем порядке провозгласила свою автокефальность и независимость от СПЦ на "Македонском церковно-народном сборе" в июле 1967 года. Данное решение не признала СПЦ и другие поместные православные церкви, включая тогда и Константинопольскую, но МПЦ поддерживается македонским государством и является единственной признаваемой властями страны официальной православной общиной.
https://ria.ru/20220518/raskol-1789087460.html
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северная македония, белград (город), сербия, константинопольский патриархат, справки
16:19 19.05.2022
 
Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет отслужили вместе

Главы Сербской и Македонской церквей впервые за 55 лет совершили совместную литургию

© AP Photo / Darko VojinovicПравославные священники у Храма Святого Саввы в Белграде
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий и архиепископ Охридский и македонский Стефан совершили первую за более чем полвека совместную литургию в свете признания СПЦ каноничности Македонской православной церкви (МПЦ).
Архиерейская литургия в четверг прошла в соборном храме Святого Саввы в Белграде, торжественная служба устанавливает литургическое и каноническое общение двух церквей в соответствии с решением Архиерейского собора СПЦ, который ранее приветствовал принятие МПЦ "общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии".
В крупнейшем православном храме региона с утра собрались многочисленные представители духовенства, властей и верующие граждане.
"Мы, СПЦ, 55 лет имели раскол с братьями из Македонии... Господь дал нам восстановить единство, братья из Македонии вернулись к единству с нами. Видим это как чудо и благодарны за это Богу. Церковь всегда будет открыта для сотрудничества", - заявил патриарх Сербский в среду на встрече с руководством страны.
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00Религия
"Вернулись к братьям". Новый поворот в "конфликте тысячелетия"
Архиерейский собор ранее указал, что в диалоге о будущем и окончательном каноническом статусе МПЦ руководство СПЦ будет действовать исключительно согласно каноническим и церковным нормам и принципам "без геополитического и церковнополитического" подходов.
Константинопольский патриархат (КП) признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Варфоломея.
Северомакедонский премьер Димитар Ковачевски поблагодарил его и отметил "историческую миссию и ответственность" предстоятеля церкви. При этом премьер указал, что признание церкви Северной Македонии патриархом Константинопольским Варфоломеем окончательно не решает вопрос ее статуса, но важнейший шаг уже сделан.
"Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении синода КП.
Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".
МПЦ в одностороннем порядке провозгласила свою автокефальность и независимость от СПЦ на "Македонском церковно-народном сборе" в июле 1967 года. Данное решение не признала СПЦ и другие поместные православные церкви, включая тогда и Константинопольскую, но МПЦ поддерживается македонским государством и является единственной признаваемой властями страны официальной православной общиной.
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:39Религия
В РПЦ отреагировали на признание Македонской церкви со стороны Сербской
 
РелигияСеверная МакедонияБелград (город)СербияКонстантинопольский патриархатСправки
 
 
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