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Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине
Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:51
2022-05-19T23:51
2022-05-19T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
конгресс сша
украина
леонид слуцкий (политик)
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов долларов американских налогоплательщиков - большая их часть будет разворована уже на пути в Киев.Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов.По его словам, благополучие и мир для украинского населения в Вашингтоне никого не заботит."И прекрасным подтверждением этому являются поставки оружия и предлагаемая помощь Киеву в опустошении хранилищ зерна. Страну в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до "последнего украинца", - отметил политик.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конгресс сша, украина, леонид слуцкий (политик), сша
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине
Слуцкий: конгресс США, помогая Украине, одобрил "вылет в трубу" 40 миллиардов долларов