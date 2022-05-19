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Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/slutskiy-1789616092.html
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине
Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:51
2022-05-19T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
конгресс сша
украина
леонид слуцкий (политик)
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов долларов американских налогоплательщиков - большая их часть будет разворована уже на пути в Киев.Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов.По его словам, благополучие и мир для украинского населения в Вашингтоне никого не заботит."И прекрасным подтверждением этому являются поставки оружия и предлагаемая помощь Киеву в опустошении хранилищ зерна. Страну в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до "последнего украинца", - отметил политик.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, конгресс сша, украина, леонид слуцкий (политик), сша
23:51 19.05.2022
 
Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине

Слуцкий: конгресс США, помогая Украине, одобрил "вылет в трубу" 40 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов долларов американских налогоплательщиков - большая их часть будет разворована уже на пути в Киев.
Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов.
"Наверное, правильнее было бы написать - конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" $40 млрд американских налогоплательщиков. Как показывает практика прошлых лет, большая часть этой так называемой помощи будет разворована еще на пути в Киев", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, благополучие и мир для украинского населения в Вашингтоне никого не заботит.
"И прекрасным подтверждением этому являются поставки оружия и предлагаемая помощь Киеву в опустошении хранилищ зерна. Страну в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до "последнего украинца", - отметил политик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонгресс СШАУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)США
 
 
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