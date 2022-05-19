https://ria.ru/20220519/slutskiy-1789616092.html

Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине

Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине - РИА Новости, 19.05.2022

Слуцкий отреагировал на принятие нового законопроекта США о помощи Украине

Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:51

2022-05-19T23:51

2022-05-19T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

конгресс сша

украина

леонид слуцкий (политик)

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава международного комитета и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что конгресс одобрил "скоростной вылет в трубу" 40 миллиардов долларов американских налогоплательщиков - большая их часть будет разворована уже на пути в Киев.Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов.По его словам, благополучие и мир для украинского населения в Вашингтоне никого не заботит."И прекрасным подтверждением этому являются поставки оружия и предлагаемая помощь Киеву в опустошении хранилищ зерна. Страну в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до "последнего украинца", - отметил политик.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, конгресс сша, украина, леонид слуцкий (политик), сша