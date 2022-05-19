https://ria.ru/20220519/shreder-1789500892.html

Шредера лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру Германии

Шредера лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру Германии - РИА Новости, 19.05.2022

Шредера лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру Германии

Комитет по бюджету бундестага большинством голосов поддержал решение лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера части привилегий, положенных бывшему главе... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:32

2022-05-19T15:32

2022-05-19T16:45

в мире

германия

герхард шредер

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БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. Комитет по бюджету бундестага большинством голосов поддержал решение лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера части привилегий, положенных бывшему главе правительства страны, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в комитете.Депутаты на заседании по урегулированию вопросов финансирования бюджета и расходов приняли дополнительное решение по бюджету — лишить Шредера полагающихся ему офисных помещений для работы его бюро. Другие привилегии экс-канцлера — пенсия, охрана — остаются в силе.Формальным основанием, как сообщали ранее авторы проекта документа, стало то, что бывший глава правительства не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине, поэтому "основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает".При этом решение принято в контексте политического давления на Шредера, которого критикуют даже его соратники по партии, из-за близких связей экс-канцлера с Россией, в частности работы на российские компании. Так, глава немецкого кабмина Олаф Шольц заявлял в марте, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоят бывший и нынешний канцлеры, рассматривает возможность его исключения.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789225796.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, герхард шредер