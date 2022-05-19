15:32 19.05.2022 (обновлено: 16:45 19.05.2022)
Шредера лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру Германии
DPA: бюджетный комитет бундестага лишил Шредера части привилегий, положенных экс-канцлеру
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. Комитет по бюджету бундестага большинством голосов поддержал решение лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера части привилегий, положенных бывшему главе правительства страны, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в комитете.
Депутаты на заседании по урегулированию вопросов финансирования бюджета и расходов приняли дополнительное решение по бюджету — лишить Шредера полагающихся ему офисных помещений для работы его бюро. Другие привилегии экс-канцлера — пенсия, охрана — остаются в силе.
Формальным основанием, как сообщали ранее авторы проекта документа, стало то, что бывший глава правительства не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине, поэтому "основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает".
При этом решение принято в контексте политического давления на Шредера, которого критикуют даже его соратники по партии, из-за близких связей экс-канцлера с Россией, в частности работы на российские компании. Так, глава немецкого кабмина Олаф Шольц заявлял в марте, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоят бывший и нынешний канцлеры, рассматривает возможность его исключения.