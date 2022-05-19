https://ria.ru/20220519/severodonetsk-1789401103.html

Мирошник заявил о частичном контроле сил ЛНР и России над Северодонецком

Мирошник заявил о частичном контроле сил ЛНР и России над Северодонецком - РИА Новости, 19.05.2022

Мирошник заявил о частичном контроле сил ЛНР и России над Северодонецком

Некоторые районы Северодонецка уже контролируют союзные силы Луганской народной республики и России, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:03

2022-05-19T11:03

2022-05-19T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

северодонецк

украина

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Некоторые районы Северодонецка уже контролируют союзные силы Луганской народной республики и России, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Ситуация в "треугольнике" (агломерация Лисичанск-Северодонецк-Рубежное - ред.) неумолимо движется к развязке. В Северодонецке идут активные уличные бои. Ряд микрорайонов города контролируют союзные войска", - сообщил Мирошник в своём Telegram-канале. По его словам, дорога Лисичанск - Артемовск (Донецкая область) простреливается силами ЛНР. "Все попытки прорваться туда или наружу из "треугольника" пресекаются. Вдоль дороги много сожженных военных автомобилей", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/okruzhenie-1788619029.html

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луганская народная республика

северодонецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, северодонецк, украина, родион мирошник, ситуация в днр и лнр