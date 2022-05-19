Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/sestry-1789374883.html
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале - РИА Новости, 19.05.2022
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале
Жители Луганска откликнулись на историю 9-летних сестер из города Рубежное, потерявших дом из-за обстрелов и теперь живущих с родителями в бомбоубежище –... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T07:35
2022-05-19T12:45
рубежное
луганск
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789385160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9366e901c002a18fd4cbe397d315191c.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Жители Луганска откликнулись на историю 9-летних сестер из города Рубежное, потерявших дом из-за обстрелов и теперь живущих с родителями в бомбоубежище – горожане собрали им летнюю одежду, игрушки и тетрадки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее РИА Новости опубликовало историю близняшек Вики и Валерии. 12 марта, когда девочки играли в своей комнате, в их дом попал снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал, но дом оказался разрушен.С тех пор уже два месяца девочки с родителями живут в соседнем бомбоубежище. По ночам там довольно холодно, девочки и их соседи спят на сдвинутых стульях и столах, в верхней одежде. Питаются в основном гуманитарной помощью, которую доставляют в город власти ЛНР и общественные организации. В Рубежном уже начинается выездная торговля, но у семьи нет денег — все сбережения остались на украинских карточках, которые сейчас в городе не работают. Отец девочек раньше работал на местном химическом комбинате "Заря", однако из-за боевых действий тот остановился. Руководство выехало в Винницу, увезя с собой все трудовые книжки и документы."Конечно, хотелось бы что-то вкусное, конфет или шоколада, яблок", — призналась РИА Новости одна из девочек. Ее сестра добавила, что больше всего мечтает о кукурузе.На историю девочек отреагировали неравнодушные жители Луганска. Они собрали для них несколько пакетов с едой, игрушками, демисезонной и летней одеждой и связались с корреспондентом РИА Новости с просьбой отвезти собранное в Рубежное: простых жителей без журналистской аккредитации и местной прописки туда не пропускают."Жители Луганска, кто пережил боевые действия 2014 года, очень отзывчивые, потому что не понаслышке знают, что это такое. Они не озлобились, а наоборот, стали с большим вниманием относиться к чужому горю", — пояснил РИА Новости один из волонтеров, местный музыкант Алексей Булгаков. Местные жители живут небогато, но стараются откликнуться на чужое горе — они передали для девочек одежду своих детей, из которой те выросли, игрушки, купили сладости."Мы очень благодарны. Радостей у нас в жизни сейчас немного, но такая забота со стороны совсем незнакомых людей очень греет", — призналась мама девочек.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
https://ria.ru/20220518/dnr-1789350254.html
рубежное
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Луганска собрали гумпомощь сестрам-близнецам из Рубежного
Жители Луганска откликнулись на историю 9-летних сестер из города Рубежное, потерявших дом из-за обстрелов и теперь живущих с родителями в бомбоубежище – горожане собрали им летнюю одежду, игрушки и тетрадки, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-19T07:35
true
PT2M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789385160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98649ba690d15d29ccfa701ff1d428a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубежное, луганск, луганская народная республика, в мире
07:35 19.05.2022 (обновлено: 12:45 19.05.2022)
 
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале

Жители ЛНР откликнулись на историю девятилетних сестер из Рубежного, живущих в подвале

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Жители Луганска откликнулись на историю 9-летних сестер из города Рубежное, потерявших дом из-за обстрелов и теперь живущих с родителями в бомбоубежище – горожане собрали им летнюю одежду, игрушки и тетрадки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости опубликовало историю близняшек Вики и Валерии. 12 марта, когда девочки играли в своей комнате, в их дом попал снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал, но дом оказался разрушен.
С тех пор уже два месяца девочки с родителями живут в соседнем бомбоубежище. По ночам там довольно холодно, девочки и их соседи спят на сдвинутых стульях и столах, в верхней одежде. Питаются в основном гуманитарной помощью, которую доставляют в город власти ЛНР и общественные организации. В Рубежном уже начинается выездная торговля, но у семьи нет денег — все сбережения остались на украинских карточках, которые сейчас в городе не работают. Отец девочек раньше работал на местном химическом комбинате "Заря", однако из-за боевых действий тот остановился. Руководство выехало в Винницу, увезя с собой все трудовые книжки и документы.
"Конечно, хотелось бы что-то вкусное, конфет или шоколада, яблок", — призналась РИА Новости одна из девочек. Ее сестра добавила, что больше всего мечтает о кукурузе.
На историю девочек отреагировали неравнодушные жители Луганска. Они собрали для них несколько пакетов с едой, игрушками, демисезонной и летней одеждой и связались с корреспондентом РИА Новости с просьбой отвезти собранное в Рубежное: простых жителей без журналистской аккредитации и местной прописки туда не пропускают.
Вид из окна разбитого дома - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
На линии огня: что происходит в жилых кварталах рядом с "Азовсталью"
"Жители Луганска, кто пережил боевые действия 2014 года, очень отзывчивые, потому что не понаслышке знают, что это такое. Они не озлобились, а наоборот, стали с большим вниманием относиться к чужому горю", — пояснил РИА Новости один из волонтеров, местный музыкант Алексей Булгаков. Местные жители живут небогато, но стараются откликнуться на чужое горе — они передали для девочек одежду своих детей, из которой те выросли, игрушки, купили сладости.
"Мы очень благодарны. Радостей у нас в жизни сейчас немного, но такая забота со стороны совсем незнакомых людей очень греет", — призналась мама девочек.
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 21:46
Россия доставит более 240 тонн гуманитарной помощи в ДНР
 
РубежноеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала