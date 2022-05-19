07:35 19.05.2022 (обновлено: 12:45 19.05.2022)
В ЛНР откликнулись на историю девятилетних близняшек, живущих в подвале
Жители ЛНР откликнулись на историю девятилетних сестер из Рубежного, живущих в подвале
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мая — РИА Новости. Жители Луганска откликнулись на историю 9-летних сестер из города Рубежное, потерявших дом из-за обстрелов и теперь живущих с родителями в бомбоубежище – горожане собрали им летнюю одежду, игрушки и тетрадки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости опубликовало историю близняшек Вики и Валерии. 12 марта, когда девочки играли в своей комнате, в их дом попал снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал, но дом оказался разрушен.
С тех пор уже два месяца девочки с родителями живут в соседнем бомбоубежище. По ночам там довольно холодно, девочки и их соседи спят на сдвинутых стульях и столах, в верхней одежде. Питаются в основном гуманитарной помощью, которую доставляют в город власти ЛНР и общественные организации. В Рубежном уже начинается выездная торговля, но у семьи нет денег — все сбережения остались на украинских карточках, которые сейчас в городе не работают. Отец девочек раньше работал на местном химическом комбинате "Заря", однако из-за боевых действий тот остановился. Руководство выехало в Винницу, увезя с собой все трудовые книжки и документы.
"Конечно, хотелось бы что-то вкусное, конфет или шоколада, яблок", — призналась РИА Новости одна из девочек. Ее сестра добавила, что больше всего мечтает о кукурузе.
На историю девочек отреагировали неравнодушные жители Луганска. Они собрали для них несколько пакетов с едой, игрушками, демисезонной и летней одеждой и связались с корреспондентом РИА Новости с просьбой отвезти собранное в Рубежное: простых жителей без журналистской аккредитации и местной прописки туда не пропускают.
"Жители Луганска, кто пережил боевые действия 2014 года, очень отзывчивые, потому что не понаслышке знают, что это такое. Они не озлобились, а наоборот, стали с большим вниманием относиться к чужому горю", — пояснил РИА Новости один из волонтеров, местный музыкант Алексей Булгаков. Местные жители живут небогато, но стараются откликнуться на чужое горе — они передали для девочек одежду своих детей, из которой те выросли, игрушки, купили сладости.
"Мы очень благодарны. Радостей у нас в жизни сейчас немного, но такая забота со стороны совсем незнакомых людей очень греет", — призналась мама девочек.