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В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины

В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022

В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины

Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:12

2022-05-19T03:12

2022-05-19T09:37

специальная военная операция на украине

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рэнд пол

сенат сша

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.На прошлой неделе он заблокировал в сенате голосование по выделению Киеву 40 миллиардов долларов, предложив внести поправку, которая предполагала бы ужесточение надзора за расходованием средств.Он отметил, что после пандемии коронавируса инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Так, цены на бензин по сравнению с прошлым годом выросли практически вдвое, на энергоносители — на 32 процента, продукты подорожали на девять процентов, а подержанный автомобиль теперь обойдется рядовому американцу более чем на треть дороже.По мнению сенатора, это произошло из-за "бездумных трат" правительства, которые теперь угрожают сделать неподъемным американский государственный долг.Если закон о новой помощи Украине примут, то эти расходы (считая с 2014 года) составят 60 миллиардов долларов, что почти в десять раз больше ежегодных трат на исследования онкологических заболеваний, отметил сенатор."Если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не кончится. <...> Мы не только заигрываем с финансовым крахом, но и рискуем нечаянно ввязаться в войну с другой крупной державой", — заключил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

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