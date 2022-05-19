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В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/senator-1789368290.html
В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины
В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2022
В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины
Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:12
2022-05-19T09:37
специальная военная операция на украине
сша
украина
нато
джо байден
в мире
рэнд пол
сенат сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.На прошлой неделе он заблокировал в сенате голосование по выделению Киеву 40 миллиардов долларов, предложив внести поправку, которая предполагала бы ужесточение надзора за расходованием средств.Он отметил, что после пандемии коронавируса инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Так, цены на бензин по сравнению с прошлым годом выросли практически вдвое, на энергоносители — на 32 процента, продукты подорожали на девять процентов, а подержанный автомобиль теперь обойдется рядовому американцу более чем на треть дороже.По мнению сенатора, это произошло из-за "бездумных трат" правительства, которые теперь угрожают сделать неподъемным американский государственный долг.Если закон о новой помощи Украине примут, то эти расходы (считая с 2014 года) составят 60 миллиардов долларов, что почти в десять раз больше ежегодных трат на исследования онкологических заболеваний, отметил сенатор."Если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не кончится. &lt;...&gt; Мы не только заигрываем с финансовым крахом, но и рискуем нечаянно ввязаться в войну с другой крупной державой", — заключил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
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сша, украина, нато, джо байден, в мире, рэнд пол, сенат сша, конгресс сша, россия
03:12 19.05.2022 (обновлено: 09:37 19.05.2022)
 
В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины

Сенатор Рэнд Пол: неконтролируемая помощь Украине может привести к финансовому краху США

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.
На прошлой неделе он заблокировал в сенате голосование по выделению Киеву 40 миллиардов долларов, предложив внести поправку, которая предполагала бы ужесточение надзора за расходованием средств.

"Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте. На фоне государственного долга в 120 процентов ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединенные Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам", — объяснил Пол.

Он отметил, что после пандемии коронавируса инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Так, цены на бензин по сравнению с прошлым годом выросли практически вдвое, на энергоносители — на 32 процента, продукты подорожали на девять процентов, а подержанный автомобиль теперь обойдется рядовому американцу более чем на треть дороже.
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По мнению сенатора, это произошло из-за "бездумных трат" правительства, которые теперь угрожают сделать неподъемным американский государственный долг.
"Я не раз подчеркивал, что главная угроза национальной безопасности — это наш государственный долг. Только за последние два года США заняли денег больше, чем когда-либо прежде", — заявил Пол.
Если закон о новой помощи Украине примут, то эти расходы (считая с 2014 года) составят 60 миллиардов долларов, что почти в десять раз больше ежегодных трат на исследования онкологических заболеваний, отметил сенатор.
"Если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не кончится. <...> Мы не только заигрываем с финансовым крахом, но и рискуем нечаянно ввязаться в войну с другой крупной державой", — заключил он.
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Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаНАТОДжо БайденВ миреРэнд ПолСенат СШАКонгресс СШАРоссия
 
 
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