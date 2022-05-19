06:07 19.05.2022 (обновлено: 06:17 19.05.2022)
На базе боевиков "Азова" в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа
На мариупольской базе боевиков "Азова" нашли предметы сатанинского и языческого культов
Мариуполь. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Языческое капище и стенд с сатанинскими символами были обнаружены на мариупольской базе украинского националистического батальона "Азов", передает корреспондент РИА Новости.
На территории мариупольской базы "Азова", размещенной в непосредственной близости от городской школы №61, боевиками было сооружено языческое капище. Несколько деревянных идолов, высотой от полутора до трех метров, были по кругу обнесены камнями. Помимо идолов внутри культового сооружения находилось подобие жертвенника. Капище размещалось между двумя казармами, в которых жили рекруты "Азова".
В одной из казарм была найдена наградная грамота Третьего ежегодного турнира по боксу, проводимого в нацбатальоне в честь памяти "азовцев", погибших во время карательной операции в Широкино. Грамота за первое место была выписана на имя древнеславянского божества Ярило.
Кроме того, в расположении части был обнаружен стенд с языческими и сатанинскими графическими символами, среди которых был идентифицирован Фенрир — огромный волк из древнескандинавской мифологии, и множество изображений сатаны, помещенных на перевернутую пентаграмму, то есть пятиконечную звезду. Изображение перевернутой пентаграммы с оккультными знаками у ее лучей ранее встречалось корреспондентам РИА Новости на позициях, отбитых у украинских войск в Волновахе.
Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ, сообщалось во вторник на сайте Минюста РФ. По данным суда, с иском обратилась Генпрокуратура России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.