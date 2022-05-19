https://ria.ru/20220519/sarmat-1789536473.html

Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"

Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат" - РИА Новости, 19.05.2022

Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:12

2022-05-19T17:12

2022-05-19T19:29

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".МБР "Сармат" был разработан Центром имени Макеева, а выпускать его будет "Красмаш" (оба предприятия входят в структуру "Роскосмоса"). Первый испытательный пуск ракеты состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк. В Минобороны сообщили, что расчетные характеристики удалось подтвердить на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.По окончании испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН. Подготовка к перевооружению головного полкауже ведется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае."Сармат" призван заменить ракеты "Воевода". Он способен поражать цели на больших дальностях и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новая ракета имеет расширенный диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784570140.html

https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин