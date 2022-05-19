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Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат" - РИА Новости, 19.05.2022
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Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"
Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат" - РИА Новости, 19.05.2022
Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"
Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:12
2022-05-19T19:29
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".МБР "Сармат" был разработан Центром имени Макеева, а выпускать его будет "Красмаш" (оба предприятия входят в структуру "Роскосмоса"). Первый испытательный пуск ракеты состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк. В Минобороны сообщили, что расчетные характеристики удалось подтвердить на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.По окончании испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН. Подготовка к перевооружению головного полкауже ведется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае."Сармат" призван заменить ракеты "Воевода". Он способен поражать цели на больших дальностях и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новая ракета имеет расширенный диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин
17:12 19.05.2022 (обновлено: 19:29 19.05.2022)
 
Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"

Рогозин заявил, что "Сармат" может снести половину берега враждебного России континента

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" способна уничтожить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
"Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится", — отметил он.
МБР "Сармат" был разработан Центром имени Макеева, а выпускать его будет "Красмаш" (оба предприятия входят в структуру "Роскосмоса"). Первый испытательный пуск ракеты состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк. В Минобороны сообщили, что расчетные характеристики удалось подтвердить на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
По окончании испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН. Подготовка к перевооружению головного полкауже ведется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 19:21
"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету
"Сармат" призван заменить ракеты "Воевода". Он способен поражать цели на больших дальностях и преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новая ракета имеет расширенный диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
21 апреля, 19:58
"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат"
 
БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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