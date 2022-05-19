https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789417895.html
Санкции против России разрушают мировую экономику, заявил Решетников
Санкции против России разрушают мировую экономику, заявил Решетников - РИА Новости, 19.05.2022
Санкции против России разрушают мировую экономику, заявил Решетников
Санкции в отношении России фактически разрушают мировую экономику и торговлю, ведут к ухудшению благосостояния людей во многих странах мира, заявил министр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:59
2022-05-19T11:59
2022-05-19T11:59
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России фактически разрушают мировую экономику и торговлю, ведут к ухудшению благосостояния людей во многих странах мира, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".Глава Минэкономразвития отметил, что в последние годы мировая экономика столкнулась с рядом вызовов: из-за пандемии коронавируса были нарушены сложившиеся годами механизмы и цепочки поставок, кроме того, обострились продовольственные и энергетические проблемы, а также возникла угроза инфляции в крупнейших экономиках. Ситуацию усложняет беспрецедентное санкционное давление на Россию."Изначально ограничения были направлены на дестабилизацию и подрыв российской экономики, а по факту разрушают всю мировую экономику и торговлю, ведут к повышению цен на товары, ухудшают благосостояние людей во многих странах мира и стимулируют инфляцию", - сказал Решетников.При этом он отметил, что Россия уже давно живет в условиях санкций и научилась адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Так произошло и сейчас, по его словам, экономика РФ показала свою устойчивость."Ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, не произошло резкого сокращения производства и взрывного роста безработицы, инфляция замедлилась. Вслед за инфляцией снижается ключевая ставка, восстанавливается кредитование, в том числе за счет государственных программ поддержки кредитования граждан и бизнеса, укрепляется курс национальной валюты", - рассказал Решетников.Он также добавил, что в России сформирован необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации экономики и ее роста.
https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html
https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789410890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Санкции против России разрушают мировую экономику, заявил Решетников
Глава Минэконразвития Решетников: санкции против России разрушают мировую экономику
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России фактически разрушают мировую экономику и торговлю, ведут к ухудшению благосостояния людей во многих странах мира, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit 2022".
Глава Минэкономразвития
отметил, что в последние годы мировая экономика столкнулась с рядом вызовов: из-за пандемии коронавируса были нарушены сложившиеся годами механизмы и цепочки поставок, кроме того, обострились продовольственные и энергетические проблемы, а также возникла угроза инфляции в крупнейших экономиках. Ситуацию усложняет беспрецедентное санкционное давление на Россию
.
"Изначально ограничения были направлены на дестабилизацию и подрыв российской экономики, а по факту разрушают всю мировую экономику и торговлю, ведут к повышению цен на товары, ухудшают благосостояние людей во многих странах мира и стимулируют инфляцию", - сказал Решетников.
При этом он отметил, что Россия уже давно живет в условиях санкций и научилась адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Так произошло и сейчас, по его словам, экономика РФ показала свою устойчивость.
"Ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, не произошло резкого сокращения производства и взрывного роста безработицы, инфляция замедлилась. Вслед за инфляцией снижается ключевая ставка, восстанавливается кредитование, в том числе за счет государственных программ поддержки кредитования граждан и бизнеса, укрепляется курс национальной валюты", - рассказал Решетников.
Он также добавил, что в России сформирован необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации экономики и ее роста.