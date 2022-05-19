"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию
"Ъ": белорусская "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию из-за санкций
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРаботницы сортируют продукцию на заводе "Русское море"
Работницы сортируют продукцию на заводе "Русское море". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.
Как уточнили в издании, это произошло на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивают лосось.
"Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года", — объяснил газете председатель Рыбного союза Александр Панин.
В "Ленте" подтвердили информацию о прекращении поставок из-за сложностей с отгрузкой сырья, отметив, что ситуация может измениться в июне.
Российские производители, по информации издания, пока работают на сырье из складских запасов.
"Санта Бремор" входит в белорусскую ГК "Санта" Александра Мошенского. В России компания присутствует с 2013 года.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.