https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789392396.html

"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию

"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию - РИА Новости, 19.05.2022

"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию

Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:24

2022-05-19T10:24

2022-05-19T10:24

экономика

сергей лавров

россия

украина

санта бремор

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.Как уточнили в издании, это произошло на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивают лосось.В "Ленте" подтвердили информацию о прекращении поставок из-за сложностей с отгрузкой сырья, отметив, что ситуация может измениться в июне.Российские производители, по информации издания, пока работают на сырье из складских запасов."Санта Бремор" входит в белорусскую ГК "Санта" Александра Мошенского. В России компания присутствует с 2013 года.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сергей лавров, россия, украина, санта бремор, санкции в отношении россии