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"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию - РИА Новости, 19.05.2022
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"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию
"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию - РИА Новости, 19.05.2022
"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию
Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:24
2022-05-19T10:24
экономика
сергей лавров
россия
украина
санта бремор
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.Как уточнили в издании, это произошло на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивают лосось.В "Ленте" подтвердили информацию о прекращении поставок из-за сложностей с отгрузкой сырья, отметив, что ситуация может измениться в июне.Российские производители, по информации издания, пока работают на сырье из складских запасов."Санта Бремор" входит в белорусскую ГК "Санта" Александра Мошенского. В России компания присутствует с 2013 года.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html
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экономика, сергей лавров, россия, украина, санта бремор, санкции в отношении россии
10:24 19.05.2022
 
"Ъ": "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию

"Ъ": белорусская "Санта Бремор" приостановила поставки семги в Россию из-за санкций

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРаботницы сортируют продукцию на заводе "Русское море"
Работницы сортируют продукцию на заводе Русское море - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работницы сортируют продукцию на заводе "Русское море". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белорусская компания "Санта Бремор" приостановила поставки семги под брендом "Русское море", сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.
Как уточнили в издании, это произошло на фоне ограничения импорта сырья из стран, где выращивают лосось.
"Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года", — объяснил газете председатель Рыбного союза Александр Панин.
В "Ленте" подтвердили информацию о прекращении поставок из-за сложностей с отгрузкой сырья, отметив, что ситуация может измениться в июне.
Российские производители, по информации издания, пока работают на сырье из складских запасов.
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"Санта Бремор" входит в белорусскую ГК "Санта" Александра Мошенского. В России компания присутствует с 2013 года.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.
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ЭкономикаСергей ЛавровРоссияУкраинаСанта БреморСанкции в отношении России
 
 
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