В Германии признали провал западных санкций против России
Süddeutsche Zeitung: к провалу западных санкций против России привела позиция КНР и Турции
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Подчеркивается, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.
"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично", — говорится в материале.
Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление.
"Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — пишет Süddeutsche Zeitung.
К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за военной операции на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Президент подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.