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В Германии признали провал западных санкций против России - РИА Новости, 19.05.2022
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В Германии признали провал западных санкций против России
В Германии признали провал западных санкций против России - РИА Новости, 19.05.2022
В Германии признали провал западных санкций против России
Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T02:44
2022-05-19T02:44
владимир путин
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
москва
в мире
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Подчеркивается, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление."Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — пишет Süddeutsche Zeitung.К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за военной операции на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Президент подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789315785.html
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владимир путин, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, в мире, экономика, китай, турция, бразилия, индия, германия, центральный банк рф (цб рф)
02:44 19.05.2022
 
В Германии признали провал западных санкций против России

Süddeutsche Zeitung: к провалу западных санкций против России привела позиция КНР и Турции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Подчеркивается, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.
"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично", — говорится в материале.
Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 18:29
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций
"Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — пишет Süddeutsche Zeitung.
К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:03
Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за военной операции на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Президент подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:26
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМоскваВ миреЭкономикаКитайТурцияБразилияИндияГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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