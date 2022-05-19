https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

В Германии признали провал западных санкций против России

В Германии признали провал западных санкций против России - РИА Новости, 19.05.2022

В Германии признали провал западных санкций против России

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T02:44

2022-05-19T02:44

2022-05-19T02:44

владимир путин

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

москва

в мире

экономика

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Подчеркивается, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление."Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — пишет Süddeutsche Zeitung.К такому результату, по мнению газеты, привели такие меры Центрального Банка, как снижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату за газ в рублях.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за военной операции на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Президент подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html

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