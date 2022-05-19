https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете

Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете - РИА Новости, 19.05.2022

Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете

Европейские санкционные списки уже не ограничиваются обладателями российского паспорта: скоро в них окажутся и граждане стран Евросоюза. Причем не рядовые —... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:07

авторы

герхард шредер

карин кнайсль

германия

европа

евросоюз

северный поток

роснефть

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Европейские санкционные списки уже не ограничиваются обладателями российского паспорта: скоро в них окажутся и граждане стран Евросоюза. Причем не рядовые — бывший немецкий канцлер Герхард Шредер и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль (та самая, на свадьбу к которой четыре года назад прилетал Путин). Эти двое виноваты в том, что не вышли из состава совета директоров "Роснефти", а резолюцию с призывом включить их в список лиц, находящихся под санкциями, готов уже сегодня-завтра принять Европарламент, после чего практически гарантированно последует соответствующее решение Совета Евросоюза.Причем наказаны будут не только Шредер и Кнайсль, а потенциально и все "европейские члены правления крупных российских компаний и политики, которые продолжают получать деньги из России". То есть речь идет, по сути, о запрете на участие в совместных проектах с Москвой, потому что Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти" с 2017-го (а недавно был выдвинут в совет директоров "Газпрома") и во многом потому, что после своего ухода с поста канцлера руководил комитетом акционеров компании, строившей "Северный поток", то есть работал над проектом, выгодным и России, и Европе. За это его долгие годы шельмовали, особенно после 2014-го, а в последние месяцы и вовсе начали травить. Он стал не просто главным "пособником Путина", но и виновником всей политики "потакания России" и попал под каток гнева возмущенной общественности. От Шредера потребовали не только осудить Путина, но и выйти из совета директоров "Роснефти".Хотя бывший канцлер и называл войну ошибкой, и призывал Кремль остановить боевые действия, оставаться без работы он не собирается. Более того, в марте даже посетил Москву, где неофициально встречался с нашим президентом. А в конце апреля дал свое первое интервью The New York Times, в котором заявил, что уйдет в отставку, только если Россия перестанет поставлять Европе газ и нефть, но уверен, что этого (то есть ее отказа от выполнения контрактов) не произойдет.Тем временем Шредера выпиливают из германской жизни: его фамилия исчезла с сайта партии СДПГ, где он упоминался в списке 34 самых видных деятелей за всю ее полуторавековую историю. Руководство СДПГ осудило его, и все настойчивее звучат требования об исключении бывшего председателя из партии. Шредера лишили званий почетного гражданина Ганновера (в котором он сделал свою карьеру) и почетного члена клуба "Боруссия Дортмунд" (любимой команды). Из его парламентского офиса уволились все сотрудники, а теперь правительство совместно с СДПГ и вовсе решили ликвидировать аппарат и офис бывшего канцлера (подобные полагались всем бывшим главам кабинета министров, хотя сейчас, кроме Шредера, в живых осталась только Меркель). Официальное решение о ликвидации аппарата Шредера ожидается как раз на этой неделе, так что теперь у экс-канцлера останутся только охрана и пенсия. Ну и Большой крест 1-й степени ордена "За заслуги перед ФРГ", хотя кто знает, как пойдут дела дальше.Зачем нужна публичная порка 78-летнего Шредера и 57-летней Кнайсль? Чем они опасны для тех, кто сейчас определяет политику Европы в отношении России? Вроде бы и так все схвачено, и так немецкие политики послушно, хотя и с явной неохотой поддерживают Киев и максимальное санкционное давление на Москву. Да, в Берлине не говорят о необходимости поражения России, как это любят повторять в Лондоне или ЕС, но даже такая осторожная политика германской власти должна вполне устраивать атлантистов. Нельзя же всерьез воспринимать предложения некоторых англосаксонских публицистов ввести санкции против ФРГ за то, что она недостаточно помогает Украине и не готова прямо завтра отказаться от российского газа, то есть совершить самоубийство. А самое главное, в долгосрочном плане атлантисты должны быть довольны уже тем, что сломали стратегический курс Берлина на сохранение отношений с Россией. Так зачем же тогда травить Шредера?Может быть, у атлантистов нет никакой уверенности в том, что дело сделано и германские элиты сломлены, а не прикидываются верными курсу на конфронтацию с Россией? Вдруг они просто пережидают тяжелые времена, а потом снова начнут наводить мосты с Москвой? Тогда действительно нужно "добить гадину", то есть показательно наказать всех тех, кто осмеливается идти против течения, пусть даже они и не имеют сейчас большого влияния. Нельзя позволить им говорить то, что говорит Шредер.Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с Москвой, говорит Шредер: "Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем".Это прописные истины, и нечто подобное даже говорят с трибуны бундестага партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Заткнуть им рот невозможно, но вот на бывшем канцлере вполне можно отыграться.Как и многие немцы, Шредер понимает, насколько важны для его народа отношения с русскими — важны уже очень давно, как минимум последние триста лет. Он знает, что бывает, когда немцы враждуют с русскими, и не хочет повторения. А ведь сейчас их пытаются втянуть именно в это, показывая на восток, где есть земли, на которые "незаконно претендует Россия". И убеждая в том, что хорошо бы принять эти земли в состав Евросоюза, то есть немецкого проекта единой Европы, чтобы всем было счастье. Вот только многие в ФРГ еще помнят, чем закончилась предыдущая попытка сдвинуть границу между германским и русским мирами на восток, как помнит и Шредер, никогда не видевший своего отца, погибшего на Восточном фронте.Еще два года назад бывший канцлер жестко ответил послу Украины, обозвавшему его "топ-лоббистом Путина". Шредер возмутился тем, что его критикует "какой-то карлик", а ведь сейчас Мельнику сходят с рук оскорбления уже в адрес действующего главы правительства. Так что деградация германской политической жизни налицо, и сейчас уже от самой Германии требуют унизить своего экс-канцлера.Если Берлин согласится на это, то тем самым распишется в собственном бессилии, в невозможности противостоять внешнему давлению. Мало того что санкции против Москвы невыгодны и бьют по самой же ФРГ, так теперь немцев заставляют еще и наказывать тех, кто говорит о невозможности разрыва отношений с Россией.У них складывается уже своеобразная традиция репрессий против бывших руководителей: сначала "канцлера немецкого единства" Гельмута Коля (вдруг оказавшегося нечистым на руку), теперь вот его преемника Шредера. Можно еще вспомнить и автора "восточной политики" Вилли Брандта, ушедшего в отставку после обнаружения в его окружении агента восточногерманской разведки. Всех троих объединяло понимание важности отношений с Россией для будущего Германии, понимание, которое сейчас пытаются вытравить из нынешней немецкой политической элиты. Если это удастся, то в будущем им придется не только извиняться за травлю Шредера, но и сокрушаться о том, что не прислушались к его советам.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789225796.html

https://ria.ru/20220518/shreder-1789202635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/1785508053.html

https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

https://ria.ru/20220425/eks-kantsler-1785303386.html

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авторы, герхард шредер, карин кнайсль, германия, европа, евросоюз, северный поток, роснефть, газпром, россия, гельмут коль