https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html

Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя

Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя - РИА Новости, 19.05.2022

Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя

Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:22

2022-05-19T20:22

2022-05-19T20:22

происшествия

шереметьево (аэропорт)

boeing 777

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На борту самолета Boeing-777 сработал датчик неисправности левого двигателя. Самолёт сел в штатном режиме в 18.23 в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777