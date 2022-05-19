https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя - РИА Новости, 19.05.2022
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя
Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:22
2022-05-19T20:22
2022-05-19T20:22
происшествия
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На борту самолета Boeing-777 сработал датчик неисправности левого двигателя. Самолёт сел в штатном режиме в 18.23 в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя
Самолет Boeing 777 сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя