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Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя - РИА Новости, 19.05.2022
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Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя - РИА Новости, 19.05.2022
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя
Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:22
2022-05-19T20:22
происшествия
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На борту самолета Boeing-777 сработал датчик неисправности левого двигателя. Самолёт сел в штатном режиме в 18.23 в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777
20:22 19.05.2022
 
Самолет сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя

Самолет Boeing 777 сел в Шереметьево после сообщения о неисправности левого двигателя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 777 в штатном режиме сел в аэропорту "Шереметьево" в 18.23 после сообщения о неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На борту самолета Boeing-777 сработал датчик неисправности левого двигателя. Самолёт сел в штатном режиме в 18.23 в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
10:45
Аэрофлот проводит летнюю распродажу по всем российским направлениям
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Boeing 777
 
 
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