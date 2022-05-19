https://ria.ru/20220519/rumyniya-1789531517.html

Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне

Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 19.05.2022

Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне

Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:59

2022-05-19T16:59

2022-05-19T17:55

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу Кошта.Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.

https://ria.ru/20220510/chekhiya-1787759519.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, румыния, болгария, великобритания, евросоюз, шенгенская зона, португалия, новости - туризм