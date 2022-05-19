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Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220519/rumyniya-1789531517.html
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 19.05.2022
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне
Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:59
2022-05-19T17:55
в мире
румыния
болгария
великобритания
евросоюз
шенгенская зона
португалия
туризм
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу Кошта.Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.
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в мире, румыния, болгария, великобритания, евросоюз, шенгенская зона, португалия, новости - туризм
16:59 19.05.2022 (обновлено: 17:55 19.05.2022)
 
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне

Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгену

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу Кошта.
"Мы являемся безоговорочными сторонниками присоединения Румынии к Шенгенской зоне и надеемся, что эта интеграция в Шенгенскую зону облегчит передвижение проживающих в Португалии румын, обмен между нашими странами и народами", - заявил Кошта.
Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.
Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.
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