https://ria.ru/20220519/rumyniya-1789531517.html
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 19.05.2022
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне
Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:59
2022-05-19T16:59
2022-05-19T17:55
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгенской зоне, заявил на брифинге в Бухаресте португальский премьер-министр Антониу Кошта.Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.
https://ria.ru/20220510/chekhiya-1787759519.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, болгария, великобритания, евросоюз, шенгенская зона, португалия, новости - туризм
16:59 19.05.2022 (обновлено: 17:55 19.05.2022)
Португалия поддержала присоединение Румынии к Шенгенской зоне
Португалия полностью поддерживает Румынию в процессе присоединения к Шенгену