https://ria.ru/20220519/rossiya-1789550909.html

Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией

Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией - РИА Новости, 19.05.2022

Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией

Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:59

2022-05-19T17:59

2022-05-19T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

ван и (политик)

китай

мид кнр

россия

нато

евросоюз

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС."Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он добавил, что страны БРИКС в свою очередь должны придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, выступать за мир и прикладывать усилия для достижения мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html

китай

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, россия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, украина