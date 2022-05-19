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Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/rossiya-1789550909.html
Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией
Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией
Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:59
2022-05-19T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
ван и (политик)
китай
мид кнр
россия
нато
евросоюз
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС."Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он добавил, что страны БРИКС в свою очередь должны придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, выступать за мир и прикладывать усилия для достижения мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html
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в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, россия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, украина
17:59 19.05.2022
 
Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией

Глава МИД Китая Ван И призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он добавил, что страны БРИКС в свою очередь должны придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, выступать за мир и прикладывать усилия для достижения мира.
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13 мая, 08:00
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВан И (политик)КитайМИД КНРРоссияНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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