Китай призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией
Глава МИД Китая Ван И призвал НАТО и Евросоюз ко всестороннему диалогу с Россией
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и Украина преодолеют трудности и продолжат переговоры, призывает НАТО и ЕС вести с Москвой всесторонний диалог, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Китай надеется, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры, и поддерживает это, Пекин также призывает НАТО и ЕС вести всесторонний диалог с Россией", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он добавил, что страны БРИКС в свою очередь должны придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, выступать за мир и прикладывать усилия для достижения мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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