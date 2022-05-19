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Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки - РИА Новости, 19.05.2022
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Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки
Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки - РИА Новости, 19.05.2022
Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки
Детское и молодежное движение "Большая перемена" позволит детям попробовать себя в различных социальных ролях, сказал РИА Новости сопредседатель Российского... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:15
2022-05-19T17:15
россия
общество
госдума рф
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Детское и молодежное движение "Большая перемена" позволит детям попробовать себя в различных социальных ролях, сказал РИА Новости сопредседатель Российского движения школьников, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена"."Дети получат платформу, которая позволит каждому ребенку и подростку попробовать себя в любой социальной роли, прокачать свои навыки, а также даст возможность быть услышанными и принимать активное участие в развитии своей страны", - сказал Фаттахов, отвечая на вопрос, что получит ребенок, принимая участие в движении.Так, движение будет являться палитрой возможностей для каждого ребенка, где будет собран весь спектр направления деятельности детских общественных организаций."Символика также будет разработана с учетом пожеланий детей, которые они выскажут на Всероссийском слете 1 июня. Разумеется, будет сформирован Устав организации, который примут на Учредительном Съезде движения",- добавил он.Для участия в движении необходимо будет подать заявку на участие и оформить согласие на обработку персональных данных на платформе движения, или же принести своё письменное заявление в первичное отделение, отметил Фаттахов.Кроме того, по его словам, большинство родителей поддерживают создание единого движения. Однако главной единицей организации будет сам ребенок, который сможет принять участие в ее создании, пояснил замглавы Росмолодежи.Так, на слете в День защиты детей на ВДНХ дети совместно с экспертами обсудят повестку, разработают хартию движения и определят название, уточнил он. При этом одним из основных принципов нового движения будет являться добровольное вступление, подчеркнул Фаттахов."Целью создания законопроекта о Российском движении детей и молодежи "Большая перемена" является возможность равного доступа к развитию собственного потенциала всех детей и подростков страны. Законодательная основа позволит движению реализовывать поставленные задачи и цели более эффективно и продуктивно", - заключил Фаттахов.В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789439250.html
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россия, общество, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
17:15 19.05.2022
 
Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки

Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям попробовать разные социальные роли

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Детское и молодежное движение "Большая перемена" позволит детям попробовать себя в различных социальных ролях, сказал РИА Новости сопредседатель Российского движения школьников, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.
В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена".
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"Дети получат платформу, которая позволит каждому ребенку и подростку попробовать себя в любой социальной роли, прокачать свои навыки, а также даст возможность быть услышанными и принимать активное участие в развитии своей страны", - сказал Фаттахов, отвечая на вопрос, что получит ребенок, принимая участие в движении.
Так, движение будет являться палитрой возможностей для каждого ребенка, где будет собран весь спектр направления деятельности детских общественных организаций.
"Символика также будет разработана с учетом пожеланий детей, которые они выскажут на Всероссийском слете 1 июня. Разумеется, будет сформирован Устав организации, который примут на Учредительном Съезде движения",- добавил он.
Для участия в движении необходимо будет подать заявку на участие и оформить согласие на обработку персональных данных на платформе движения, или же принести своё письменное заявление в первичное отделение, отметил Фаттахов.
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Кроме того, по его словам, большинство родителей поддерживают создание единого движения. Однако главной единицей организации будет сам ребенок, который сможет принять участие в ее создании, пояснил замглавы Росмолодежи.
Так, на слете в День защиты детей на ВДНХ дети совместно с экспертами обсудят повестку, разработают хартию движения и определят название, уточнил он. При этом одним из основных принципов нового движения будет являться добровольное вступление, подчеркнул Фаттахов.
"Целью создания законопроекта о Российском движении детей и молодежи "Большая перемена" является возможность равного доступа к развитию собственного потенциала всех детей и подростков страны. Законодательная основа позволит движению реализовывать поставленные задачи и цели более эффективно и продуктивно", - заключил Фаттахов.
В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
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