https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789538134.html

Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки

Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки - РИА Новости, 19.05.2022

Замглавы Росмолодежи: "Большая перемена" позволит детям развить свои навыки

Детское и молодежное движение "Большая перемена" позволит детям попробовать себя в различных социальных ролях, сказал РИА Новости сопредседатель Российского... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:15

2022-05-19T17:15

2022-05-19T17:15

россия

общество

госдума рф

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Детское и молодежное движение "Большая перемена" позволит детям попробовать себя в различных социальных ролях, сказал РИА Новости сопредседатель Российского движения школьников, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.В четверг в День 100-летия пионерской организации в Госдуму был внесен законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена"."Дети получат платформу, которая позволит каждому ребенку и подростку попробовать себя в любой социальной роли, прокачать свои навыки, а также даст возможность быть услышанными и принимать активное участие в развитии своей страны", - сказал Фаттахов, отвечая на вопрос, что получит ребенок, принимая участие в движении.Так, движение будет являться палитрой возможностей для каждого ребенка, где будет собран весь спектр направления деятельности детских общественных организаций."Символика также будет разработана с учетом пожеланий детей, которые они выскажут на Всероссийском слете 1 июня. Разумеется, будет сформирован Устав организации, который примут на Учредительном Съезде движения",- добавил он.Для участия в движении необходимо будет подать заявку на участие и оформить согласие на обработку персональных данных на платформе движения, или же принести своё письменное заявление в первичное отделение, отметил Фаттахов.Кроме того, по его словам, большинство родителей поддерживают создание единого движения. Однако главной единицей организации будет сам ребенок, который сможет принять участие в ее создании, пояснил замглавы Росмолодежи.Так, на слете в День защиты детей на ВДНХ дети совместно с экспертами обсудят повестку, разработают хартию движения и определят название, уточнил он. При этом одним из основных принципов нового движения будет являться добровольное вступление, подчеркнул Фаттахов."Целью создания законопроекта о Российском движении детей и молодежи "Большая перемена" является возможность равного доступа к развитию собственного потенциала всех детей и подростков страны. Законодательная основа позволит движению реализовывать поставленные задачи и цели более эффективно и продуктивно", - заключил Фаттахов.В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.

https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789439250.html

https://ria.ru/20220519/pionerlager-1789508092.html

https://sn.ria.ru/20220519/rao-1789458859.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)