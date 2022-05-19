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"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева - РИА Новости, 19.05.2022
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"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева
"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева - РИА Новости, 19.05.2022
"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева
Опыт пионерской организации будет детально изучен и в ряде моментов учтен в формировании молодежного движения "Большая перемена", законопроект о создании... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:52
2022-05-19T13:38
россия
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Опыт пионерской организации будет детально изучен и в ряде моментов учтен в формировании молодежного движения "Большая перемена", законопроект о создании которого внесен в Госдуму, однако калькой пионерии его назвать нельзя, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее."Символично, что в этот день (100 лет со дня основания пионерской организации - ред.) в Государственную думу внесли законопроект о создании общероссийского детского движения "Большая перемена". Конспирологические сторонники в Telegram-каналах уже успели назвать новое движение калькой пионерии, основываясь на дате внесения законопроекта. Уверена, что опыт пионерской организации будет безусловно детально изучен и в ряде моментов учтен, однако назвать "Большую перемену" калькой пионерии нельзя", - написала Разуваева в Telegram-канале.Так, проект закона предполагает добровольное членство в будущей организации, отметила глава ведомства.Разуваева также поздравила всех со столетием со дня основания пионерской организации. "Для многих наших сограждан это особая дата. Хочу поздравить с этим событием всех, кто помнит свое счастливое детство, которое неразрывно связано с этим сообществом", - добавила она.
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россия, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, госдума рф
12:52 19.05.2022 (обновлено: 13:38 19.05.2022)
 
"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева

Глава Росмолодежи Разуваева: нельзя будет назвать "Большую перемену" калькой пионерии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Опыт пионерской организации будет детально изучен и в ряде моментов учтен в формировании молодежного движения "Большая перемена", законопроект о создании которого внесен в Госдуму, однако калькой пионерии его назвать нельзя, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Здание Государственной Думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:24
В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"
"Символично, что в этот день (100 лет со дня основания пионерской организации - ред.) в Государственную думу внесли законопроект о создании общероссийского детского движения "Большая перемена". Конспирологические сторонники в Telegram-каналах уже успели назвать новое движение калькой пионерии, основываясь на дате внесения законопроекта. Уверена, что опыт пионерской организации будет безусловно детально изучен и в ряде моментов учтен, однако назвать "Большую перемену" калькой пионерии нельзя", - написала Разуваева в Telegram-канале.
Так, проект закона предполагает добровольное членство в будущей организации, отметила глава ведомства.
Разуваева также поздравила всех со столетием со дня основания пионерской организации. "Для многих наших сограждан это особая дата. Хочу поздравить с этим событием всех, кто помнит свое счастливое детство, которое неразрывно связано с этим сообществом", - добавила она.
 
РоссияОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения РазуваеваГосдума РФ
 
 
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