12:52 19.05.2022 (обновлено: 13:38 19.05.2022)
"Большая перемена" не будет калькой пионерии, заявила Разуваева
Глава Росмолодежи Разуваева: нельзя будет назвать "Большую перемену" калькой пионерии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Опыт пионерской организации будет детально изучен и в ряде моментов учтен в формировании молодежного движения "Большая перемена", законопроект о создании которого внесен в Госдуму, однако калькой пионерии его назвать нельзя, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
В четверг в день 100-летия пионерского движения в Госдуму был внесен законопроект о новом движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
"Символично, что в этот день (100 лет со дня основания пионерской организации - ред.) в Государственную думу внесли законопроект о создании общероссийского детского движения "Большая перемена". Конспирологические сторонники в Telegram-каналах уже успели назвать новое движение калькой пионерии, основываясь на дате внесения законопроекта. Уверена, что опыт пионерской организации будет безусловно детально изучен и в ряде моментов учтен, однако назвать "Большую перемену" калькой пионерии нельзя", - написала Разуваева в Telegram-канале.
Так, проект закона предполагает добровольное членство в будущей организации, отметила глава ведомства.
Разуваева также поздравила всех со столетием со дня основания пионерской организации. "Для многих наших сограждан это особая дата. Хочу поздравить с этим событием всех, кто помнит свое счастливое детство, которое неразрывно связано с этим сообществом", - добавила она.