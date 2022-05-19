https://ria.ru/20220519/rosatom-1789517074.html
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2022
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев
Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:18
2022-05-19T16:18
2022-05-19T16:25
в мире
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
итэр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг."Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива. По всем направлениям есть заделы, направленные на дальнейшее развитие", - сказал Лихачев.По его словам, "Росатом" продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции."И еще раз хочу сказать, что в этом смысле международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается", - подчеркнул Лихачев.
https://realty.ria.ru/20220513/rosatom-1788315076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, итэр
16:18 19.05.2022 (обновлено: 16:25 19.05.2022)
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев
Лихачев: международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом"
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
"Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива. По всем направлениям есть заделы, направленные на дальнейшее развитие", - сказал Лихачев.
По его словам, "Росатом
" продолжает сотрудничество с МАГАТЭ
, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР
, строящегося во Франции
.
"И еще раз хочу сказать, что в этом смысле международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается", - подчеркнул Лихачев.