https://ria.ru/20220519/rosatom-1789517074.html

Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев

Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2022

Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев

Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:18

2022-05-19T16:18

2022-05-19T16:25

в мире

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

итэр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг."Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива. По всем направлениям есть заделы, направленные на дальнейшее развитие", - сказал Лихачев.По его словам, "Росатом" продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции."И еще раз хочу сказать, что в этом смысле международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается", - подчеркнул Лихачев.

https://realty.ria.ru/20220513/rosatom-1788315076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, итэр