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Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2022
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Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2022
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев
Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:18
2022-05-19T16:25
в мире
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг."Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива. По всем направлениям есть заделы, направленные на дальнейшее развитие", - сказал Лихачев.По его словам, "Росатом" продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции."И еще раз хочу сказать, что в этом смысле международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается", - подчеркнул Лихачев.
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в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, итэр
16:18 19.05.2022 (обновлено: 16:25 19.05.2022)
 
Ядерное сообщество сейчас не рвет связи с "Росатомом", заявил Лихачев

Лихачев: международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Международное ядерное сообщество в нынешних условиях не рвет связи с "Росатомом", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
"Мы достигли второго места по добыче урана в мире в последние годы. Уверенно держим первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входим в тройку по фабрикации топлива. По всем направлениям есть заделы, направленные на дальнейшее развитие", - сказал Лихачев.
По его словам, "Росатом" продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции.
"И еще раз хочу сказать, что в этом смысле международное ядерное сообщество пока не рвет связи, пока это сотрудничество развивается", - подчеркнул Лихачев.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:35
"Росатом" начнет строить два центра радионуклидной терапии
 
В миреРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭИТЭР
 
 
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